Ferrol cancela la escala del crucero afectado por un brote de gastroenteritis, que tenía previsto llegar este sábado

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El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis mientras permanece atracado en la ciudad francesa de Burdeos, ha cancelado finalmente la escala que tenía prevista para las ocho de la mañana de este sábado en el puerto de Ferrol. Así lo han confirmado a Galicia Ártabra fuentes de la Autoridad Portuaria ferrolana, que esta misma mañana todavía aseguraban que la llegada del buque seguía prevista “de momento”.

Sin embargo, a mediodía esas mismas fuentes han comunicado que la embarcación no atracará al final en la rada ferrolana este fin de semana y que, por ahora, tampoco existe una nueva fecha programada para su llegada a Galicia.

La cancelación se produce en plena alerta sanitaria a bordo del barco, operado por la compañía Ambassador Cruise Line, después de que unas 1.700 personas permaneciesen confinadas durante varios días en Burdeos por un brote de gastroenteritis viral. Además, durante la travesía falleció un pasajero británico de 92 años que había desarrollado síntomas compatibles con esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias de la región francesa de Nueva Aquitania confirmaron oficialmente un “episodio de gastroenteritis de origen viral”, aunque en las últimas horas levantaron la prohibición de desembarco para las personas que no presentan síntomas. Los pasajeros afectados, en cambio, continúan aislados dentro del barco.

El Ambition había iniciado su recorrido en las islas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos. Fue en el puerto francés donde se notificó la muerte del pasajero británico y donde comenzaron a multiplicarse los casos de vómitos y diarrea entre los viajeros y parte de la tripulación

La estancia en Ferrol estaba fijada hasta las ocho de la tarde, hora en la que zarparía rumbo a Gijón.