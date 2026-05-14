Valdoviño reforzará el personal de obras y servicios con la incorporación de 4 peones

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Contará con una subvención autonómica para financiar los contratos.

El Ayuntamiento de Valdoviño reforzará la plantilla del departamento de obras y servicios con la incorporación de cuatro peones. La Consellería de Empleo, Comercio y Emigración respondía favorablemente a la solicitud presentada por la Administración local a la línea de subvenciones para el fomento del empleo en medio rural, programa Galicia Suma Talento: Rural Activo.

Así, confirmaba la concesión de una aportación de 67.820,12 euros, que permitirán financiar al 100% los costes salariales totales de las contrataciones de personal temporal a tiempo completo por un periodo de 9 meses.

Las personas aspirantes a los puestos deben estar inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como demandantes no ocupados, y será este quien realice una selección previa de candidatos que remitirá al Ayuntamiento de Valdoviño.

Las tareas a realizar serán aquellas vinculadas a las propias de prevención de incendios forestales, protección y mantenimiento de los espacios naturales del municipio mediante trabajos de limpieza forestal, protección y conservación de la riqueza biológica natural.