La Xunta realiza labores de conservación fluvial en un tramo del río As Mestas a su paso por los concellos de Valdoviño, Cerdido y Cedeira

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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en un tramo de 1,5 kilómetros del río das Mestas a su paso por los ayuntamientos coruñeses de Valdoviño, Cerdido y Cedeira.

Las tareas, que ya fueron comunicadas a los tres ayuntamientos, se desarrollarán en las parroquias de San Martiño de Vilarrube (Valdoviño), San Fiz de Esteiro (Cedeira) y San Martiño de Cerdido, en el municipio del mismo nombre. Los trabajos, que se prolongarán durante dos semanas, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial para evitar atascos.

Las actuaciones se realizarán con la aplicación de motosierras, rozadoras y otras herramientas manuales que contarán con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor. Una vez finalizadas las intervenciones programadas por el organismo hidráulico dependiente del Ejecutivo gallego, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas.

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y avance del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En este caso se trata además del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi). El fin último de los trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.