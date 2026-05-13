La Xunta refuerza la lucha contra los incendios forestales con más medios, tecnología y prevención

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El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, compareció este martes a petición propia en la Comisión 7ª del Parlamento, donde presentó la actualización de este 2026 del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), que refuerza la lucha contra los fuegos con más medios, tecnología y prevención.

Durante su intervención, explicó que el contexto de lucha contra los fuegos es cada vez más complejo, con episodios meteorológicos extremos y una mayor intensidad de los incendios, como aconteció en verano pasado. A todo esto sumó la simultaneidad e intencionalidad que se registra en nuestro territorio, ya que más del 70% de los incendios de agosto de 2025 fueron intencionados, según los datos de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO).

Por ello, recalcó que el Pladiga 2026 no se limita a reforzar los medios de extinción, sino que adapta toda la planificación a este nuevo contexto y a la realidad territorial de Galicia, apostando de forma decidida por la prevención, la innovación tecnológica, la formación continua del personal y la colaboración ciudadana. En este sentido, anunció que se pondrá en marcha un proyecto piloto con las comunidades de montes vecinales en mano común y con empresas vinculadas al sector forestal para que contribuyan a la detección temprana de los incendios forestales, una iniciativa de colaboración a mayores del ya contemplado por el propio dispositivo en este campo.

Sobre la prevención puso en valor el refuerzo de la colaboración con los propietarios y ayuntamientos para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en materia gestión de la biomasa en las fajas secundarias, a través del nuevo convenio firmado a finales del año pasado con Seaga y el cuál está dotado con un presupuesto de 25 millones de euros, el doble que el anterior. Destacó que actualmente están adheridos 295 municipios.

Asimismo, destacó todas las actuaciones preventivas que se desarrollan por parte de la Consellería de Medio Rural, entre las que se encuentran quemas prescritas; actuaciones ya comprometidas por valor de 2,9 millones de euros y otras en fase de licitación por otros 2,8 millones; la construcción de 16 nuevos puntos de agua; y actuaciones realizadas con medios propios sobre más de 1.000 hectáreas de cortalumes y áreas preventivas. A mayores se suman los apoyos a las comunidades de montes vecinales en mano común y los convenios con los ayuntamientos para brigadas, tractor y motobomba.

En cuanto a la innovación tecnológica, el director afirmó que es una aliada en la detección temprana, en la vigilancia y en la toma de decisión operativas. Por ello, este año se pondrá a disposición de la ciudadanía una aplicación gratra la temporada de alto riesgo de incendios. A mayores se desplegarán tres drones, en el marco de un convenio con Abanca, y se integrará la Inteligencia artificial en el sistema de vigilancia mediante cámaras.

En el ámbito de medios personales y materiales, recordó que por primera vez un tercio del dispositivo trabajará a lo largo de nueve meses, mientras el resto ya lo hace durante todo el año, a consecuencia de un proceso de avances a nivel de personal. A mayores, explicó que este año se dispondrá de 42 brigadas más en la temporada de alto riesgo, de dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación y observación; y la incorporación de un helicóptero pesado. Al mismo tiempo, se reforzará la Unidad de Directores de Extinción (UDEX), creada específicamente para la gestión de los grandes incendios.



