Abierta la inscripción en nuevos itinerarios formativos del programa ‘Ferrol Emprega +’

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El Concello de Ferrol ha abierto el plazo de inscripción para tres nuevos itinerarios de inserción laboral incluidos en el proyecto 0Ferrol Emprega +0, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas del municipio.

El concejal de Empleo, Javier Díaz Mosquera, informó este martes de la puesta en marcha de los cursos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, y Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial.

El programa ‘Ferrol Emprega +’ está promovido por el Concello de Ferrol y cofinanciado en un 60 % por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, dentro del Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social – EFESO.

Según explicó el edil, el objetivo de esta iniciativa es “mellorar a empregabilidade e a formación para o emprego a través de itinerarios de inserción laboral”, facilitando el acceso al mercado de trabajo y desarrollando medidas de activación dirigidas especialmente a colectivos vulnerables.

Los itinerarios están dirigidos a personas desempleadas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia y empadronadas en el término municipal de Ferrol, principalmente pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Toda la información relativa al procedimiento de inscripción, documentación necesaria y requisitos de acceso puede consultarse tanto en la web del proyecto ‘Ferrol Emprega +’ como en el tablón de anuncios del Concello de Ferrol.