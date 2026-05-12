Finalizada la 6ª edición de la Universidad Sénior en Ortigueira

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Un total de 40 alumnos completaron este ciclo de conferencias impartido por la Universidade da Coruña. A la entrega de diplomas asistió la concejala de Cultura, Ana Cartelle.

El teatro da Beneficencia acogió la última charla y el acto de clausura de la 6ª edición del Programa de Formación Universitaria Específica para personas mayores de 50 años, conocido como Universidad Sénior.

Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el Concello de Ortigueira, la Universidade da Coruña y la Xunta de Galicia, puso punto final a dos meses de actividad académica con una entrega de diplomas que acredita la dedicación del alumnado.

La concejala de Cultura, Ana Cartelle, ha calificado como “un rotundo éxito de participación” esta nueva edición, pues se han cubierto la totalidad de las plazas disponibles durante el periodo de inscripción: 50. Del grupo inicial, un total de 40 vecinos de la comarca lograron completar con éxito el programa docente, asistiendo regularmente a las sesiones celebradas los lunes y martes en el propio teatro.

Cartelle fue la encargada de presidir el acto —acompañada de Matilde García, directora del programa; y de Susana Iglesias, subdirectora— y de realizar la entrega de los títulos a los graduados y graduadas. Durante su intervención, la edil destacó “la relevancia de este programa para favorecer la actualización de conocimientos entre las personas mayores de 50 años, así como la gran familia que aquí se ha formado”.

La jornada de ayer comenzó con la última ponencia del curso, a cargo del profesor Salvador Fojón Polanco, quien profundizó en las causas y las posibles soluciones ante el desafío global del cambio climático. Con esta charla se cerró el bloque dedicado a las Ciencias de la Vida y de la Salud, que también contó durante el mes de mayo con la participación de Casto Rivadulla Fernández, hablando sobre el cerebro y la memoria, y de Esther Fernández Fernández, quien abordó los procesos de evolución y extinción.

Formación multidisciplinar

A lo largo de los meses de abril y mayo, el programa ofreció una visión multidisciplinar que comenzó con el módulo de Humanidades y Ciencias Sociales. En esa etapa inicial, los asistentes pudieron reflexionar sobre la realidad de China con Iván Nieto Cerdeiriña, analizar el arte de vanguardia de la mano de Fernando Agrasar Quiroga y debatir sobre los mitos de la justicia penal con Eva Mª Souto García y J. Antonio Ramos Vázquez.

El ecuador del curso estuvo marcado por las Ciencias de la Tierra y la Tecnología, sección en la que Miriam Timiraos Díaz expuso los retos de la gestión digital del agua, Socorro Castro García analizó el futuro del hidrógeno en el transporte y José Antonio Cortés Vázquez puso el foco en el papel de la ciudadanía ante la transición ecológica.