Club Arco Narón obtiene buenos resultados en el II GP de España Promesas

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El campo de tiro de la Universidad Complutense de Madrid acogió este pasado fin de semana el II Gran Premio de España Promesas, para las categorías U21 – U18 – U15. El sábado se desarrollaba el Round clasificatorio y la ronda de 1/16 de final, dejando para el domingo el resto de rondas.

Club Arco Narón envió una escuadra formada por 5 jóvenes arqueras, 3 de la categoría U18 (Lúa, Lia y Raquel), y 2 de categoría U15 (Paula y Adriana) que por cierto se estrenaban en competición outdoor a nivel estatal.

Frío y lluvia acompañaron a los deportistas en la jornada del sábado. Por la mañana competían las mujeres U18.

Recurvo U18 Mujer (sub18) :

Lua Teijeiro Aneiros 274+288 = 562, se clasificaba provisionalmente 11ª del round, pasaba el corte y accedía a la tanda de 1/16 en donde se enfrentó a la zaragozana V.Laic. Encuentro totalmente igualado, ya que tras los 5 sets se llegó al 5-5 y hubo que dilucidar el pase a 1/8 de final a 1 sola flecha. Lua con su flecha en el -9- vencía a la aragonesa que clavó la suya en el -8-.

Ya el domingo por la mañana en 1/8 de final se enfrentaba a la cacereña N.Aguado (6ª del round). De nuevo encuentro igualado, se llegó al 4-4, de tal manera que se decidió en la 3 últimas flechas. Ahí estuvo más precisa la cacereña y venció, quedando el encuentro con un tanteo de 4-6 a su favor. No obstante estos puntos hacían que Lua ascendiese 2 puestos en la clasificación y la situaban en una espléndida 9ª plaza final . De nuevo TOP TEN nacional.



Lía Lage Pernas 232+258 = 490, 21ª plaza del round, también pasaba el corte y en 1/16 se enfrentó a la menorquina L.Tolmie, un 0-6 en contra la apeaba de la competición y la colocaba en la 28ª plaza final .



Raquel Lorenzo Otero tuvo que retirarse cuando comenzaba la segunda serie del round.

El sábado por la tarde competían las arqueras U15.

Recurvo U15 Mujer (sub15) :

Paula Pérez Díaz 294+ 264 = 558, puesto 12º del round. pasó el corte y en 1/16 se enfrentó a la madrileña P.Montserrat. La naronesa ganó 7-1 y pasó a la siguiente ronda. Ya en la mañana del domingo, se enfrentaba en 1/8 a la riojana P.Martínez (5ª del round). De los 4 sets, nuestra arquera empató 2, pero acabó cayendo 2-6. Esto la llevó a ascender 2 plazas hasta el 10º puesto final . TOP TEN nacional en su primera competición es un magnífico resultado.



Adriana Rodríguez Soto 246+264 = 510, puesto 18º del round, también superó el corte. En la ronda de 1/16 se enfrentó a la toledana A Vázquez. Encuentro muy igualado que tras el 4-4 se dilucidó en las 3 últimas flechas. Desgraciadamente finalmente cayó de lado de la toledana 4-6. Esta puntuación hacía que la naronesa ascendiese un puesto, quedando en la 17ª plaza final .

Buenos resultados generales. Dos deportistas (de cinco) en el TOP TEN estatal es meritorio y les sirve para coger experiencia y aprender más.