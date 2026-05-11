Ferrol premiará las buenas prácticas al volante con 75 vales de aparcamiento gratuito durante la Semana da Seguridade Viaria

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol desarrollará del 18 al 24 de mayo una nueva edición de la Semana da Seguridade Viaria, una programación que incluirá actividades educativas, un concurso escolar, campañas de concienciación y la celebración de la V Carreira solidaria pola seguridade viaria. La iniciativa fue presentada por la concejala de Movilidad y Seguridad, Pamen Pieltain.

La edil explicó que el objetivo de esta programación es fomentar una movilidad más segura y responsable implicando a personas de todas las edades, desde la infancia hasta la población adulta.

Las actividades comenzarán el lunes 18 de mayo con la instalación de un parque de educación viaria en la calle Colombia, en horario de 16.00 a 20.00 horas. El martes 19 se celebrará en el auditorio, a las 11.00 horas, el Road Show, una actividad dirigida a mayores de 14 años y alumnado universitario en la que participarán profesionales y personas vinculadas a accidentes de tráfico, entre ellos un policía local, un bombero, una médica de urgencias, víctimas y familiares. El objetivo será concienciar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El miércoles 20 el parque de educación viaria se trasladará al entorno de la iglesia de Santa María de Caranza, también en horario de tarde.

El jueves 21 tendrá lugar en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester el concurso escolar de ideas ‘Un Ferrol máis seguro para os peóns’, dirigido a alumnado de 4º y 5º de Primaria. Los escolares presentarán propuestas para mejorar la seguridad peatonal en la ciudad. Todos los centros participantes recibirán regalos y se premiará a los tres colegios con las mejores iniciativas.

La programación infantil continuará el viernes 22 en la plaza de la Constitución, donde volverá a instalarse el parque de educación viaria junto con el simulador SRI.

Campaña “Conduce seguro, gañamos todos”

Dentro de esta semana temática, el Concello volverá a poner en marcha la campaña ‘Conduce seguro, gañamos todos’, destinada a reconocer a conductores responsables.

En total se repartirán 75 vales de 10 horas de estacionamiento gratuito en el aparcamiento subterráneo de la avenida de Irmandiños, en la Praza do Carbón. Podrán participar las personas empadronadas en Ferrol que conserven los 15 puntos del permiso de conducir.

Las solicitudes deberán remitirse antes del 22 de mayo a las 22.00 horas a través del formulario disponible en la web municipal y enviarse al correo premioseguridadeviaria@ferrol.es. Los beneficiarios recibirán la comunicación por teléfono o correo electrónico y los vales se entregarán el 27 de mayo.

V Carreira solidaria pola seguridade viaria

La programación concluirá el domingo 24 de mayo con la celebración de la V Carreira solidaria a prol das vítimas dos sinistros viarios ‘Corremos por eles’.

La prueba contará con categorías para menores y absolutas, con salida desde las inmediaciones de la Praza de Armas. Las carreras de menores comenzarán a las 10.00 horas y las absolutas a las 11.00 horas.

La competición estará abierta a un máximo de 900 atletas absolutos y 500 participantes en categorías inferiores, federados o no. La inscripción costará cinco euros para la carrera absoluta de cinco kilómetros, mientras que las pruebas de menores serán gratuitas. También se habilitará un dorsal 0 para colaborar sin participar. Las inscripciones pueden hacerse en la página de Carreiras Galegas hasta las 22:00 horas del 20 de mayo.

La recaudación obtenida se destinará a las asociaciones Stop Accidentes y Aesleme.