El PSOE de Ferrol critica el trasplante de camelias a la rúa Río Xubia y acusa al gobierno local de actuar “a golpe de espasmo”

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El Grupo Socialista en el Concello de Ferrol cargó este lunes contra el gobierno local por el trasplante de siete camelias procedentes de la Praza de Rosalía, una actuación que el concejal Julián Reina calificó de “nova chapuza” y que atribuyó a un intento del ejecutivo de José Manuel Rey Varela de paliar las críticas vecinales por la reciente tala de árboles en este espacio urbano.

Reina aseguró que el propio informe del Servizo de Conservación de Zonas Verdes, firmado el pasado 22 de abril, reconoce que “non se pode garantir o éxito da operación” debido a que la época actual no es favorable para este tipo de trabajos.

El edil socialista sostuvo que el gobierno municipal “prefire arriscar a supervivencia destes exemplares cun transplante forzado antes que admitir que non teñen unha planificación real para as nosas zonas verdes”.

Desde el PSOE también cuestionaron la elección de la rúa Río Xubia como destino para cuatro de las camelias trasplantadas. Según explicó Reina, el informe técnico indica que estos ejemplares son los que presentan un cepellón más pequeño y fueron colocados en alcorques vacíos de la calle.

Para los socialistas, esta decisión supone “un erro estético e funcional”, ya que consideran que las camelias no cuentan con el porte ni la uniformidad adecuada para integrarse con el arbolado ya existente en la zona.

Julián Reina acusó además al alcalde de gobernar “a golpe de espasmo”, reaccionando “tarde e mal ás críticas veciñais”. En este sentido, recordó el malestar generado por la eliminación del arbolado en la Praza de Rosalía y afirmó que el traslado de estos ejemplares “non compensa o dano ambiental causado”.

El concejal socialista concluyó señalando que el gobierno local “tenta vender como sustentabilidade o que en realidade é unha fuxida cara adiante para que non se fale da desfeita de Rosalía”, comparando esta actuación con otras medidas recientes, como el traslado de bancos a Doniños, que calificó como parte de una “política de escaparate”.