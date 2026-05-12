Blues do País actuará este jueves en el Torrente Ballester dentro del ciclo ‘Os Xoves da Capela’

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El ciclo cultural ‘Os Xoves da Capela’ traerá este jueves a Ferrol la actuación de Blues do País, que ofrecerá un concierto a las 20:30 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester, en una propuesta que mezclará música, teatro, clown e improvisación.

El dúo “galaico-mississipeño” presentará un espectáculo en el que revisita clásicos del blues, soul y rhythm’n’blues adaptándolos a la retranca y a la idiosincrasia gallegas, combinando humor y música en directo.

Blues do País está formado por Bieitta James, “a grande Diva Rural”, interpretada por Iseo Agilda, y Pepe King, “o Bluesmanciño que acompaña”, personaje encarnado por Brais das Hortas.

El concierto tendrá una duración aproximada de 75 minutos y forma parte de la programación cultural impulsada por el Concello de Ferrol.

Las entradas ya están a la venta al precio único de tres euros y pueden adquirirse tanto en las taquillas del Teatro Jofre como a través de la plataforma Ataquilla.