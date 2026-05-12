Renfe atribuye el 73% de retrasos en el tren entre Galicia y Barcelona a «incidencias en la infraestructura»

Renfe atribuye un 73,2% de los minutos de retraso en el Alvia que comunica Galicia con Barcelona a «incidencias en la infraestructura» de Adif, según señala en una respuesta a un escrito de los sindicatos CGT y ALFERRO de Galicia.

En esa respuesta, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, recuerda que se pusieron en marcha el pasado 7 de abril una serie de medidas para reorganizar este servicio. Así, el Alvia Barcelona-Galicia circula ahora con una sola composición desde Barcelona, mientras que el servicio Barcelona-Salamanca pasa a operarse desde Zaragoza, estableciendo enlace para los viajeros con origen o destino en Cataluña, con el fin de aliviar la capacidad de las vías en Can Tunis y Sants y «favorecer la puntualidad del recorrido».

«No obstante, creo conveniente indicar que los datos acumulados desde el 19 de enero de 2026 muestran que un 73,20 % de los minutos de retraso son imputables a incidencias en la infraestructura«, añade.

En la misma respuesta, Renfe confirma que no hay previsión de reponer el tren-hotel de servicio nocturno Vigo/A Coruña/Barcelona – Bilbao/Irún, ya que forma parte de los servicios comerciales sin financiación pública, «por lo que deben operar con criterios de sostenibilidad».

El sindicato CGT ha recordado que se dirigió al presidente de Renfe debido a la situación de este Alvia entre Galicia y Cataluña por los retrasos diarios del tren, «de más de 30 minutos«, llegando incluso a superar los 60 minutos de retraso.

Tras la implantación de las medidas de reorganización, ha señalado CGT, hubo mejoras en la puntualidad, aunque también episodios de retrasos de más de una hora, como los ocurridos el 7 de mayo por el corte de tensión debido a una persona subida a la catenaria en Vilagarcía, o este lunes, por arrollamiento de una persona.

REFUERZO DE PERSONAL

Por otra parte, el sindicato ha informado de que Renfe ha terminado el proceso de movilidad interna, en el que ofertó 33 vacantes en puestos de intervención a bordo de los trenes (12 en A Coruña, 10 en Vigo, 7 en Ourense y 4 en Ferrol) para servicios de Media Distancia, lo que permitirá que todos los trenes lleven interventores y que pueda haber controles de acceso en estaciones como Pontevedra y Vilagarcía.

Con todo, ha lamentado la CGT que solo se cubren tres plazas para trenes de Larga Distancia en A Coruña, «lo que va a suponer derivar cargas de trabajo a la residencia de Madrid», y ha reclamado un aumento de plazas para evitar desplazar cargas de trabajo fuera de A Coruña.