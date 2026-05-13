AD Judo Ferrolterra conquista seis Oros en el III Torneo Internacional Santa Tegra

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Buenos resultados de la AD Judo Ferrolterra con 6 Oros en el Torneo Internacional Santa Tegra disputado el pasado sábado 9 de mayo en A Garda. El Club se desplazó con 14 deportistas, consiguiendo unos magníficos resultados.

En Cadete solo participó Lucía Soto -48kg, perdiendo la medalla de Bronce, pero consiguiendo una meritoria 5a plaza. En categoría Infantil se desplazaron 6 judocas, obteniendo 3 oros y un bronce. Las medallas de Oro fueron conseguidas por Iago Miño en -38kg, Xabier Allegue en -55kg y Xabi Mauriz en +66kg. El Bronce fue para Alba Bollo en -48kg.

Por otra parte, Ángel Correas y Adrián Martínez, en -50kg y +66kg respectivamente, perdieron el combate por la medalla de Bronce, quedando ambos en un gran quinto puesto. En Alevín solo viajó un judoca que a la postre fue Campeón en la categoría de -46kg, José Luis García.

Por lo que respeta a los Benjamines, participaron 5 judocas consiguiendo los siguientes resultados: Nicol Carro Campeona en -28kg, Iago Rubianes Campeón en-34kg, Marco Pérez Plata en -46kg. Luke Diaz quinto en-30kg, al perder en su combate por el Bronce, y Nayeli Botana séptima clasificada.

En los más pequeños, pre-benjamín, solo compitió del Club, Noa Carro que consiguió un tercer puesto en -28kg.

Como entrenadores, se desplazaron Alberto Castro, Alberto López “Pitu” y Alex Castro, y como árbitro Armando Castro.