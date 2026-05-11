Las demos de los juegos nacidos como Trabajo Fin de Máster (TFM) en el Campus Industrial de Ferrol se expondrán en el Museo del Videojuego (MUVI)

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La Universidade da Coruña (UDC) y la Fundación Museo del Videojuego de Galicia han firmado un convenio de colaboración para la promoción del videojuego como ámbito de creación cultural, artística, tecnológica e industrial, así como para el impulso de la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en este ámbito.

Esta firma abre la posibilidad real de crear una nueva línea de preservación, catalogación y de divulgación centrada en los Trabajos Fin de Máster (TFM) que se presentan y defienden en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) en el marco del máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos. De este modo, las demos de los juegos, creadas por el alumnado de este título durante su etapa de formación en el Campus Industrial de Ferrol, serán preservadas en formato interactivo en el Museo del Videojuego (MUVI). La Universidade da Coruña (UDC), a través de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), realizará un envío anual normalizado de las demos junto con la información asociada necesaria integrando todo en un único procedimiento unificado de conservación.

El título “Renegad Jammer” será el primero en formar parte de esta iniciativa. El juego fue desarrollado en los cursos 2023/24 y 2024/25 y presentado como trabajo final del máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos por Manuel Sanjurjo Penas (Producción, Cinemáticas y Animación), Álvaro Y. Martos Suero (Programación de Gameplay y VFX), Gael Alberto Quintela (Game Design y Son), Andrea V. Salgado Errada (Concept Artist 2D y Texturizado), Andrea Alonso Montes (Concept Artist y UI), y David Muradás Gallardo (Iuminación, 3D Artist y Set Dressing). En el año 2025, esta demo consiguió el Premio al Mejor Juego Indie en la Lérez Up, en Pontevedra, y el Galardón al Mejor Juego Académico en la BCN Game Fest, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Tal y como ponen de manifiesto la Universidade da Coruña (UDC) y la propia Fundación, esta colaboración permitirá reconocer la experimentación y desarrollo universitario como “una nota tipología de videojuego gallego que deber ser preservada y estudiada.”. En esta línea, el Museo del Videojuego (MUVI) trabaja ya en la incorporación de esta categoría a las bases de datos públicas del videojuego gallego y en su futura integración dentro del archivo de la Biblioteca de Galicia. Un proceso que también tendrá su impacto en la base de datos pública de DeVuego, entidad que colabora con la Fundación Museo del Videojuego de Galicia..