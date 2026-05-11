La UDC y el Valdetires Ferrol firman un acuerdo de colaboración para impulsar el deporte femenino y la formación

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La Universidade da Coruña y el Valdetires Ferrol FSF formalizaron este lunes un protocolo general de colaboración con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos relacionados con el deporte, la formación, la salud y la promoción del deporte femenino.

El acuerdo fue rubricado por el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, y la presidenta del club ferrolano, Laura García Meizoso, en un acto en el que ambas entidades destacaron la importancia de reforzar la conexión entre el ámbito universitario y el deporte femenino de alto rendimiento.

La colaboración permitirá poner en marcha iniciativas orientadas tanto al crecimiento del club como a la formación práctica del alumnado universitario. Entre las líneas de trabajo previstas figuran futuras acciones vinculadas a la salud y el rendimiento deportivo, la comunicación, el análisis de datos, la gestión deportiva o el diseño e imagen institucional.

Además, la UDC y el Valdetires Ferrol trabajarán conjuntamente en actividades divulgativas, charlas y campañas relacionadas con la promoción de hábitos de vida saludables, la conciliación entre estudios y deporte y la visibilización del deporte femenino dentro de la comunidad universitaria.

Uno de los aspectos destacados del convenio será precisamente el apoyo a la conciliación entre la formación académica y la práctica deportiva de alto rendimiento, impulsando medidas que faciliten a las deportistas continuar con ambas trayectorias sin tener que renunciar a ninguna de ellas.

Durante el acto de firma, el rector de la Universidade da Coruña puso en valor la importancia de fomentar el deporte y destacó la trayectoria del club ferrolano dentro del fútbol sala femenino.

“A promoción do deporte para nós é moi importante, e ir da man dos clubes como é o caso do Valdetires Ferrol, que ten xa unha longa traxectoria no fútbol sala feminino de máis de 40 anos, polo tanto deben estar moi orgullosos tamén da súa traxectoria”, señaló Ricardo Cao Abad.

Por su parte, la presidenta del Valdetires Ferrol FSF destacó que este convenio supone “un paso moi importante” para el futuro de la entidad.

“Levamos máis de 40 anos traballando polo deporte feminino e cremos firmemente que a unión entre universidade e deporte é fundamental para seguir avanzando”, afirmó Laura García Meizoso, quien también subrayó que este acuerdo permitirá abrir nuevas vías de colaboración para continuar creciendo como club y alcanzar nuevos objetivos.

Con esta alianza, ambas entidades refuerzan su compromiso con un modelo de colaboración basado en la formación, la igualdad de oportunidades, la innovación y el desarrollo conjunto entre universidad y deporte.