La IV edición de «The Future of Fashion Talent» reunió a cerca de 200 participantes en el Campus Industrial de Ferrol

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; la concejala de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons; y el conselleiro delegado de Cinnamon News, Christian De Angelis, inauguraron, a primera hora de la mañana de este jueves, día 7, , en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, la cuarta edición de las jornadas The Future of Fashion Talent en las que participaron, tanto en su modalidad presencial como on line, cerca de 200 personas.

Entre el público asistente, hace falta señalar la presencia de alumnado del grado en Gestión Industrial de la Moda y del máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible, titulaciones que se imparten en la Facultad de Humanidades y Documentación y en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), así como de numerosas personas vinculadas al tejido empresarial de la comarca y de público general interesado.

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, comenzó su intervención agradeciéndole a la fundadora de Modaes, Pilar Riaño, y al conselleiro delegado de Cinnamon News, Christian De Angelis, haber elegido, un año más, el Campus Industrial de Ferrol como sede de un evento que, poco a poco, si convirtió “en un espacio de reflexión estratégica sobre el sector de la moda y, muy especialmente, sobre el papel del talento y de la transformación de su futuro”. Habló también Ana Ares de la Inteligencia artificial (IA) y de su impacto en los procesos creativos o productivos, así como del ecodiseño, definiéndolo “no solo como una opción, sino como una exigencia ética, ambiental y económica”. En esta misma línea, aseguró que, a día de hoy, la moda “es cadena de valor, impacto ambiental, condiciones de trabajo, tecnología, comunicación o proyección internacional, el que demanda perfiles profesionales con una formación sólida, con capacidad de adaptación y con una mirada crítica y transversal”.

Por su parte, la concejala de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons, destacó el compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con un evento que fomenta el conocimiento y el emprendimiento al tiempo que invita a reflexionar sobre “un futuro en el que la innovación, la creatividad y el talento deben ir siempre de la mano.”. También auguró que esta cuarta edición de la jornada The Future of Fashion Talent será “un espacio enriquecedor de diálogo, aprendizaje y de intercambio de ideas del que saldrán proyectos, colaboraciones y nuevas formas de entender el futuro de la moda y de la empresa.”

Patricia Cons felicitó a la organización “por impulsar un encuentro como este, capaz de reunir profesionales, empresas, estudiantes y personas interesadas en un ámbito tan apasionante y transformador como es la relación entre la inteligencia artificial, el mundo empresarial y la moda”.

El impacto de la Inteligencia artificial (IA) en la cadena de valor de la industria de la moda y en la empleabilidad

Bajo el título «Máis aló de ChatGPT – IA, Emprego e Moda» en esta cuarta edición de la jornada The Future of Fashion Talent se analizó, muy al por menor, el impacto de la Inteligencia artificial (IA) en la cadena de valor de la industria de la moda y en la empleabilidad. Haciendo hincapié en como ésta influye en los departamentos de diseño, producción, sostenibilidad, gestión o mismo en la toma de decisiones.

La jornada empezó con la conferencia ““Da sustentabilidade á IA: que está a facer a moda”, impartida por la fundadora de Modaes, Pilar Riaño.

Seguidamente, dio comienzo la primera de las mesas redondas del evento titulada ““Hard, soft e outros skills nun momento de cambio”. En ella, participaron el director de Recursos Humanos de Tendam, Ramón Amorós; la Team Leader para Reino Unido e Irlanda en Luxetalent, Susana Duarte; el presidente de COINTEGA – Clúster Textil Moda, Javier Guerra; y la integrante del Grupo de Polímeros del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidade da Coruña (UDC) y coordinadora del máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Belén Montero. Ejerció de moderador Christian de Ángelis.

La segunda conferencia de la mañana corrió al frente del personal de Recursos Humanos de Inditex. A su final, tuvo lugar la mesa redonda ““E a creatividade para cando? IA, ecodeseño e novos paradigmas”, en la que intervinieron la fundadora y creadora de la marca de moda femenina The-Are, Rocío Botella; la conselleira delegada de Lady Pipa, Rocío Gómez; el cofundador de Elpulpo, José Antonio Chacón; y la integrante del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia artificial (LIDIA) del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) y directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes, Verónica Bolón.

Un año más, la jornada The Future of Fashion Talent estuvo organizada por el periódico líder en información económica del negocio de la moda, Modaes, en colaboración con el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC). También apoyaron esta iniciativa COINTEGA – Clúster Textil Moda y el Ayuntamiento de Ferrol.