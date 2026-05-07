Más de cien personas participaron en el Festival «Afrontemos» de la UDC, una jornada de reflexión y aprendizaje sobre la salud mental

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El Campus Industrial de Ferrol acogió este jueves, día 7 de mayo, el Festival Afrontemos, una jornada multidisciplinar promovida por la Universidade da Coruña que reunió a más de cien personas alrededor de la salud mental, con un formato abierto, divulgativo y participativo.

En la inauguración, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social de la UDC, Ana Isabel Ares Pernas, destacó la importancia de cuidar la salud mental de la comunidad universitaria, un compromiso que la institución viene asumiendo de manera continuada desde el año 2021 a través de su programa “Afrontemos”. Subrayó también la necesidad de crear espacios de encuentro e intercambio de conocimiento alrededor de esta temática, “abiertos no solo a la comunidad universitaria, sino también a la ciudadanía en general”.

Por su parte, el director del programa, Valentín Escudero, puso la tilde en el sentido de la jornada como un espacio para sensibilizar y promover la salud mental, combinando el aprendizaje y la divulgación con propuestas de carácter lúdico y cultural. “Hablamos de salud mental a través de la música, del cómic y del teatro, porque también desde la cultura se pueden construir herramientas para comprender, expresar y cuidar el bienestar emocional”, señaló.

La primera de las charlas “Por que non me caso o meu cerebro?” fue impartida por el propio director del programa. A continuación se desarrolló la sesión “Afrontemos a conduta suicida”, a cargo de José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo de la Unidad de Prevención del Suicidio del área Sanitario de Vigo.

En el resto de la mañana se celebraron varios talleres prácticos sobre ansiedad, primeros auxilios en salud mental y relaciones saludables. Ya por la tarde tuvo lugar un taller de percusión y ritmo como herramienta para el bienestar, y posteriormente una conferencia impartida por Bea Lema, Premio Nacional del Cómic 2024, bajo el título “Bordar unha historia”, sobre su novela gráfica “O Corpo de Cristo”, que trata la salud mental a través de la mirada de una niña. A continuación de la ponencia, se proyectó el cortometraje que lleva el mismo nombre que la novela, que había sido Premio de Cómic Castelao de la Diputación de A Coruña.

La jornada remató con la representación de la obra de teatro “Mama Cora”, de la compañía Opaí Teatro, seguida de un coloquio con su directora, Cristina Mariño.

La elevada participación confirma el interés social por abordar la salud mental desde perspectivas diversas y accesibles, así como la consolidación de Afrontemos como una iniciativa de referencia en el ámbito universitario y comunitario. El festival se enmarca en la apuesta de la Universidade da Coruña por promover el bienestar, la inclusión y la responsabilidad social, favoreciendo entornos en lo que hablar de salud mental sea algo natural, compartido y libre de estigmas.

Programa Afrontemos

La Universidad da Coruña puso en marcha en 2021 Afrontemos, un programa de asesoramiento y atención especializada para mejorar a quien pueda estar pasando por una situación de estrés o crisis psicológica, y que ha atendido desde su puesta en marcha, a cerca de 500 personas. Se trata de un servicio gratuito, accesible y rigurosamente confidencial de asesoramiento y atención psicológica con un equipo de especialistas en psicología sanitaria y clínica.