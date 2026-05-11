Arroxo presenta su candidatura para liderar el BNG en Lugo en 2027 con la «convicción» de que recuperarán el gobierno

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, ha formalizado este lunes su candidatura para encabezar la lista nacionalista en las elecciones municipales de 2027 con la «firme convicción» de que el Bloque volverá a estar en el gobierno de la capital lucense en el plazo de un año.

Arroxo, que ha estado arropado en la presentación por numerosos concejales del grupo municipal y de las diputadas Olalla Rodil y Montse Valcárcel, ha asegurado que el objetivo del BNG es recuperar el gobierno municipal en las elecciones de mayo de 2027 y liderar «la vuelta de un ejecutivo de progreso» en la ciudad tras lo que ha calificado como «un movimiento antidemocrático del PP apoyado por una concejala tránsfuga».

En esta línea, Arroxo ha afirmado que las próximas elecciones servirán para que la ciudadanía «muestre su rechazo al transfuguismo» y ha insistido en que el PP volverá a la oposición tras los comicios municipales. «Estamos viviendo un clamor de gente que muestra su rechazo a lo que ha pasado y que nos dice que dentro de un año tenemos que volver», ha remarcado.

A continuación, ha defendido que el BNG afronta ahora «un nuevo reto político» con el objetivo de alcanzar la Alcaldía en 2027, convencido de que la formación atraviesa «el mejor momento de su historia» para lograrlo. «En 12 meses vamos a devolverle la dignidad a esta ciudad, una dignidad que ha quedado tocada con la situación que se ha vivido estas semanas», ha reiterado.

GESTIÓN DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS

El candidato ha aprovechado también para reivindicar la gestión realizada por el BNG durante los últimos siete años al frente de distintas áreas del gobierno local, «siete años que van a dejar un trabajo imborrable en Lugo«, ha añadido.

Según ha señalado, ese periodo ha estado marcado por «la seriedad, el trabajo y las transformaciones importantes para la ciudad», asegurando que los «han echado del gobierno» porque el BNG estaba dejando «una importante huella y el PP sabía que cuánto más estuviéramos en el gobierno, más íbamos a demostrar el trabajo hecho y la transformación de Lugo».

En este sentido, ha sostenido que el PP «no ha sido capaz de cuestionar ninguno de los proyectos impulsados por el BNG» durante su etapa en el ejecutivo municipal, algo que, a su juicio, demuestra la capacidad de gestión de la formación nacionalista.

Ha asegurado también que gran parte de las iniciativas desarrolladas por el Bloque surgieron del contacto directo con la ciudadanía y ha avanzado que el grupo continuará trabajando desde la oposición «con la misma responsabilidad y compromiso con Lugo».

«Uno tiene más ilusión cuando se presenta por primera vez a las elecciones; en mi caso es distinto, creo que cuánta más ilusión siento es en este momento, por lo que ha pasado, por el reto que tenemos y por el cariño que he recibido desde que se registró la moción de censura», ha explicado.

Antón Bao ha explicado que el plazo de presentación de candidaturas internas finalizará este jueves y ha recordado que el proceso de elección del cabeza de lista del BNG es «abierto y democrático» y que será precisamente la militancia, en la asamblea local, la que escogerá candidato de forma definitiva antes de que acabe el mes de mayo.

Posteriormente, deberá ser ratificada por los órganos comarcales y nacionales de la formación, antes de proceder a elaborar la lista.