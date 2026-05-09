La mitad oeste de Galicia, en alerta amarilla por tormentas durante la tarde del sábado

Las provincias de Pontevedra y A Coruña y zonas específicas de Ourense y Lugo estarán en alerta amarilla durante la tarde de este sábado, 9 de mayo, por tormentas. Estos fenómenos podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo, según recoge MeteoGalicia.

En total, 236 localidades de las cuatro provincias estarán afectados por la alerta, que durará entre las 15.00 y 21.00 horas. En el caso de Ourense, las tormentas se producirán en el noroeste, el sur y la zona del Miño; y, en Lugo, en los municipios de A Mariña.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade que el aviso llevará aparejado lluvias que provocarán precipitaciones acumuladas en una hora de 15 milímetros (mm). Además, este servicio extiende la alerta a la montaña de Ourense.

La actual jornada estará marcada por la influencia de las bajas presiones situadas al oeste de Portugal, que dejará mucha inestabilidad atmosférica, en base a la predicción de MeteoGalicia. Con esto, los cielos alternarán las nubes con claros con chubascos, que se moverán del sur al norte del territorio con el avance del día.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios, con ligeros ascensos en las máximas, que oscilarán entre los 18 ºC (en Santiago y Lugo) y los 22 ºC (en Ferrol y A Coruña).