El BBCA masculino mantiene vivo el sueño de la Final Four tras vencer al Salesianos en Vigo

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El Club Baloncesto Costa Ártabra logró una importante victoria en su visita al Salesianos de Vigo por 78-87, un triunfo que, unido a la derrota del Novobasket ante Ensino, mantiene abiertas las opciones del conjunto ferrolano de clasificarse para la Final Four.

El equipo ártabro afrontaba el encuentro consciente de que solo le valía ganar para seguir con opciones y así lo demostró desde el inicio. Los ferrolanos arrancaron muy concentrados, firmando un parcial inicial de 0-4 y mostrando una gran intensidad en ambos lados de la pista. Aunque los locales intentaron resistir, el Costa Ártabra consiguió abrir brecha rápidamente hasta cerrar el primer cuarto con ventaja de 17-25.

En el segundo periodo el cuadro departamental mantuvo el mismo nivel competitivo. Las rotaciones funcionaron a la perfección y la aportación de todos los jugadores permitió desgastar poco a poco al conjunto vigués, cargándolo además de faltas personales. El dominio visitante se tradujo en un 33-42 al descanso.

Tras el paso por vestuarios llegó el momento más complicado para los ferrolanos. Un parcial de 7-0 del Salesianos redujo la diferencia hasta los dos puntos y obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto. La reacción del Costa Ártabra fue inmediata y contundente. Los departamentales respondieron con un espectacular parcial de 12-25 que les permitió recuperar el control absoluto del partido y cerrar el tercer cuarto con una cómoda ventaja de 52-67.

En el último periodo el Salesianos intentó volver a meterse en el encuentro, pero el conjunto ferrolano frenó rápidamente cualquier intento de remontada, llegando incluso a disponer de una renta de veinte puntos a falta de poco más de seis minutos para el final.

El choque sufrió además un parón de diez minutos debido a una incidencia entre el acta digital y el marcador, una interrupción que enfrió el ritmo del Costa Ártabra en su mejor momento. Pese a ello, el equipo supo mantener la ventaja hasta el definitivo 78-87.

La victoria deja al conjunto ferrolano con opciones de pelear por la última plaza para la Final Four, que se decidirá el próximo sábado 16 a las 18.00 horas en el pabellón Javier Gómez Noya. El Costa Ártabra necesitará ganar por nueve puntos para lograr la clasificación.