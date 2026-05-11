Aprobado el proyecto de reforma del pabellón de Santa Mariña dentro de las obras de la ‘Cidade do Deporte’ de Ferrol

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en junta de gobierno Local el proyecto básico y de ejecución para acometer la reparación y mejora integral del pabellón polideportivo de Santa Mariña, una actuación incluida dentro del desarrollo de la ‘Cidade do Deporte’.

La inversión prevista asciende a 253.276 euros y el plazo estimado de ejecución será de cuatro meses. Con esta intervención, el gobierno local busca modernizar las instalaciones deportivas municipales y solucionar las deficiencias acumuladas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

El pabellón de Santa Mariña, construido sobre una parcela de más de 3.700 metros cuadrados, es utilizado tanto para la práctica de disciplinas deportivas como fútbol sala y baloncesto como para actividades organizadas por la Asociación de veciños Santa Mariña do Vilar.

Según explica el Concello, el edificio presenta diversos problemas que afectan a su funcionamiento y conservación, por lo que se actuará para mejorar la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad de toda la instalación.

Entre las principales actuaciones previstas figura la reparación de la cubierta del edificio principal para acabar con las filtraciones y goteras que afectan a la pista deportiva. Para ello se sustituirán paneles translúcidos deteriorados y se realizarán trabajos de revisión y limpieza del canalón principal.

Además, se renovará completamente la cubierta de los almacenes utilizados por la entidad vecinal debido al avanzado deterioro de su estructura y revestimiento.

El proyecto contempla también la mejora integral de la pista deportiva con un nuevo revestimiento y el repintado de las líneas de juego. Asimismo, se sustituirán cristales rotos, puertas interiores y la puerta exterior del frente sur, además del actual portalón enrollable, que será reemplazado por un nuevo sistema automático con lamas de aluminio.

En materia de accesibilidad, se construirá una nueva rampa de acceso a los aseos.

Las obras incluirán también actuaciones de mantenimiento y modernización interior, como el pintado de los pórticos metálicos, la sustitución de placas deterioradas del falso techo en las zonas de servicio y la renovación de la señalización de emergencia y evacuación conforme a la normativa vigente.

Además, se instalarán nuevos extintores y se mejorará el sistema de iluminación de emergencia, ampliando su cobertura a la pista deportiva mediante nuevas luminarias.

El Concello enmarca esta actuación dentro de la estrategia de desarrollo de la ‘Cidade do Deporte’, un proyecto en el que asegura tener movilizados actualmente más de 13,5 millones de euros para nuevas infraestructuras y mejoras de instalaciones deportivas en la ciudad.

Entre las actuaciones en marcha o previstas figuran las obras en FIMO, los campos de fútbol de Caranza, la futura cubierta del estadio de A Malata (de la que en este lunes se adjudicó el plan de seguridad y el plan de gestión de residuos), los campos de fútbol de A Gándara o la Cidade náutica de A Cabana. También está previsto sacar próximamente a licitación actuaciones en la Casa do Deporte, el complejo deportivo Javier Gómez Noya y el pabellón del Ensanche A.