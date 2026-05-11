June Moreno y Mario Tenreiro Oro y Bronce en el Campeonato de España Universitario

11 mayo, 2026 Dejar un comentario 139 Vistas

June Moreno Campo se proclamó, el pasado sábado, campeona de España Universitaria tras una brillante actuación en los CEU 2026 disputados en Granada, logrando la medalla de oro en la categoría de -78 kg.

Fuente AD Judo Ferrolterra

La deportista completó un gran campeonato imponiéndose a sus rivales con autoridad y volviendo a la senda del triunfo. Ganó a Candela Pérez (Univ San Jorge-Zaragoza), Naiara Villasante (Univ del País Vasco) y en la gran final a Laura Volo (Univ de las Palmas).

Fuente AD Judo Ferrolterra

Mario Tenreiro Leira consiguió subirse al podio tras finalizar en tercera posición en categoría masculina, colgándose la medalla de bronce. Perdió su primer combate con el judoca Alex Thomas (Uni. Rey Juan Carlos) y, en repesca, se impuso a Sergi Bueno (Univ. Baleares), Unai Pérez (Univ. Pompeu Fabra), Jesús Utrera (UVL) y en el combate por la medalla de Bronce ganó a Rafael Rubio (Univ. Almeria).

Fuente AD Judo Ferrolterra

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