June Moreno y Mario Tenreiro Oro y Bronce en el Campeonato de España Universitario

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June Moreno Campo se proclamó, el pasado sábado, campeona de España Universitaria tras una brillante actuación en los CEU 2026 disputados en Granada, logrando la medalla de oro en la categoría de -78 kg.

La deportista completó un gran campeonato imponiéndose a sus rivales con autoridad y volviendo a la senda del triunfo. Ganó a Candela Pérez (Univ San Jorge-Zaragoza), Naiara Villasante (Univ del País Vasco) y en la gran final a Laura Volo (Univ de las Palmas).

Mario Tenreiro Leira consiguió subirse al podio tras finalizar en tercera posición en categoría masculina, colgándose la medalla de bronce. Perdió su primer combate con el judoca Alex Thomas (Uni. Rey Juan Carlos) y, en repesca, se impuso a Sergi Bueno (Univ. Baleares), Unai Pérez (Univ. Pompeu Fabra), Jesús Utrera (UVL) y en el combate por la medalla de Bronce ganó a Rafael Rubio (Univ. Almeria).