El Concello incrementa un 18% las ayudas escolares y de comedor para familias de Ferrol

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en junta de goberno Local las bases reguladoras de las becas de comedor escolar y de las ayudas de escolarización para el próximo curso 2026-2027, unas prestaciones que contarán con una dotación total de 431.000 euros.

El gobierno local incrementa así en un 18% la partida destinada a estas ayudas respecto al curso anterior con el objetivo de apoyar a las familias ferrolanas y contribuir a cubrir los gastos derivados del inicio y desarrollo del curso escolar.

La mayor parte de la inversión, un total de 371.000 euros, se destinará a las becas de comedor escolar. Estas ayudas están dirigidas a menores empadronados en Ferrol y matriculados en centros públicos o concertados de la ciudad que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o estudios en centros de educación especial.

Las prestaciones podrán cubrir desayuno y/o comida tanto en centros públicos como concertados. Del importe total previsto, 146.000 euros corresponden al periodo de septiembre a diciembre de 2026 y otros 225.000 euros a las mensualidades de enero a junio de 2027.

Por otra parte, el Concello reservará 60.000 euros para las ayudas destinadas a material escolar. Estas subvenciones están dirigidas a alumnado empadronado en Ferrol y matriculado en centros educativos de la ciudad que curse segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio.

El objetivo de estas ayudas es apoyar a las familias con dificultades económicas para afrontar los gastos corrientes del curso escolar, especialmente en aquellos hogares que requieren una especial protección social.

Podrán beneficiarse de estas prestaciones los menores escolarizados en centros públicos y concertados del municipio que cumplan los requisitos recogidos en las bases.

Las solicitudes deberán ser presentadas por los representantes legales de los menores —padre, madre o tutor— siempre que la unidad familiar esté empadronada en Ferrol y conviva con el alumnado solicitante. En los casos de custodia compartida solo se admitirá una solicitud.

Además, los ingresos económicos de la unidad familiar no podrán superar 1,5 veces el IPREM, incrementándose el límite en un 15 % por cada nuevo miembro de la unidad familiar, hasta un máximo de 1.574,09 euros mensuales.

Los límites establecidos oscilan entre los 900 euros mensuales para unidades familiares de dos miembros y los 1.574,09 euros para familias de seis miembros.

Las bases se publicarán en el BOP y en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación y podrán tramitarse tanto en el Rexistro Xeral do Concello de Ferrol como a través de la sede electrónica municipal.