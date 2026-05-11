El PSOE reclama un plan urgente para mejorar la seguridad y el mantenimiento en Ferrol Vello

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El Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ferrol ha presentado una propuesta de plan de choque para actuar de manera urgente en Ferrol Vello ante la situación de deterioro, abandono e inseguridad que, según denuncia, sufre actualmente el barrio histórico.

La iniciativa surge tras las quejas trasladadas por vecinos de la zona, que alertan de problemas relacionados con la falta de iluminación, la inseguridad peatonal y el estado de mantenimiento de las calles y espacios públicos.

El concejal socialista Julián Reina criticó la “pasividade” del gobierno local y aseguró que “non se pode permitir que un barrio con tanto peso histórico e social continúe sumido no esquecemento”.

Entre las medidas planteadas por el PSOE figura la instalación de focos provisionales en la Praza Vella para mejorar la visibilidad y la seguridad, además de la reparación urgente de los puntos de luz averiados existentes en el barrio.

La propuesta también incluye extender a Ferrol Vello el uso de la máquina baldeadora para aplicar un sistema de limpieza intensiva similar al que, según los socialistas, se realiza habitualmente en A Magdalena.

Asimismo, el grupo municipal plantea la creación de un protocolo de recogida de enseres para evitar la acumulación de vertidos en la vía pública y la puesta en marcha de un plan de limpieza y desbroce de vegetación en solares y espacios públicos.

Julián Reina defendió que el barrio necesita actuaciones inmediatas en servicios básicos como limpieza, iluminación y seguridad y señaló que “o que esiximos é sentido común e xestión”.

Desde el PSOE esperan que el gobierno local atienda esta propuesta y ejecute las medidas “con celeridade” para mejorar la situación de uno de los barrios históricos de la ciudad.