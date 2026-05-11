Ferrol destina más de 210.000 euros a ayudas para entidades sociales y educativas de la ciudad

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en junta de gobierno local un total de 17 subvenciones nominativas destinadas a las áreas de Política Social y Educación por un importe global superior a los 212.000 euros.

Las ayudas permitirán mantener programas de apoyo social, sanitario, educativo y cultural desarrollados por asociaciones y colectivos de la ciudad, además de reforzar iniciativas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y fomentar la inclusión y la dinamización social.

En el ámbito de Política Social, el Concello renueva su colaboración con diversas entidades que trabajan directamente con personas y familias con mayores necesidades.

Entre las ayudas más destacadas figura la concedida a Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol, que recibirá 50.000 euros para el programa de atención a personas en riesgo de exclusión social. También la Cocina Económica contará con una aportación de 40.000 euros destinada al servicio de comedor social. Asimismo, Cogami dispondrá de 15.000 euros para su programa de integración social de personas con discapacidad.

En el ámbito sanitario y de prevención, la Asociación Párkinson Ferrol recibirá 15.000 euros para actividades de sensibilización y terapias dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad.

Por su parte, la Asociación Exalcohólicos de Ferrolterra contará con 9.000 euros para programas de prevención y sensibilización sobre conductas adictivas, mientras que Alcer recibirá 7.000 euros para su servicio de información y orientación social dirigido a enfermos renales.

Además, la Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home dispondrá de 3.000 euros para acciones de prevención de drogodependencias.

La Asociación Española Contra o Cancro recibirá 5.000 euros para programas de apoyo a pacientes oncológicos y sus familias, mientras que Cruz Roja destinará los 2.000 euros concedidos a iniciativas de prevención de la violencia contra personas mayores.

También figura entre las entidades beneficiarias la Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, que contará con 1.000 euros para un proyecto de dinamización dirigido a personas mayores.

El Concello destaca que estas ayudas sociales suman 147.000 euros, a los que se añaden los 112.000 euros aprobados la pasada semana para otras cinco entidades sociales.

En el área educativa, el Concello destinará 65.500 euros a diferentes iniciativas culturales, formativas y de promoción lingüística.

El Círculo Ferrolano de Ajedrez recibirá 37.500 euros para desarrollar durante 2026 el programa ‘Xadrez nas Escolas’, una iniciativa orientada a fomentar valores educativos y habilidades cognitivas entre el alumnado.

La Universidade da Coruña contará con 10.000 euros para actividades vinculadas al proyecto ‘The Future of Fashion Talent 2026’.

Por otra parte, la Federación de Libreros de Galicia recibirá 7.000 euros para la organización de la Feira do Libro Novo de Ferrol 2026, mientras que la Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística dispondrá de 6.500 euros para el programa ‘Teatro con G 2026’, centrado en la promoción de la lengua gallega entre los más jóvenes.

La Asociación Micolóxica Viriato recibirá 3.000 euros para la celebración de la XXXVIII Semana Micolóxica de Ferrol y la Sociedade Galega de Historia Natural contará con 1.000 euros para la actividad ‘A biblioteca sae ao medio: interacción libro-natureza’.

Finalmente, la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol dispondrá de 500 euros para la publicación del número 24 de la revista escolar ‘Diálogo’.

Con estas ayudas, el gobierno local asegura que mantiene su apuesta por la colaboración con entidades sociales, educativas y culturales que desarrollan iniciativas de apoyo y dinamización en la ciudad.