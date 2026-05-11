Licitadas por 1,2 millones de euros las obras de la fase de Caranza de ‘Abrir Ferrol ao mar’

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en junta de gobierno kocal sacar a licitación las obras de la fase de Caranza de ‘Abrir Ferrol ao mar’, una actuación destinada a regenerar la fachada marítima de la ciudad y mejorar la conexión entre el entorno urbano y el litoral. La inversión prevista asciende a 1.160.706 euros y el plazo de ejecución será de 13 meses.

La intervención contempla una reorganización integral de este espacio con el objetivo de ganar superficie pública para uso ciudadano, mejorar la movilidad peatonal y ciclista y reforzar los accesos desde Caranza y los equipamientos próximos.

Uno de los puntos destacados del proyecto será la rehabilitación del tramo del Camiño Inglés que discurre por la zona, mejorando su accesibilidad y su integración paisajística.

Además, entre el trazado del Camiño Inglés y la Avenida do Mar se habilitará un gran espacio multifuncional que incluirá áreas de juegos infantiles con pavimento de caucho reciclado, zonas recreativas y deportivas, espacios de descanso y una zona multiusos concebida como mirador y auditorio al aire libre. El proyecto de la segunda playa en Caranza también está incluido, aunque esta se desarrollará en una fase posterior, debido a que en la actualidad el Concello de Ferrol está trabajando con la demarcación de Costas para hacerla posible.

La actuación también incorpora mejoras ambientales y paisajísticas con nuevas plantaciones de árboles, creación de zonas verdes y sistemas de riego por goteo. Según el proyecto, los árboles contarán con sistemas antirraíces y elementos de protección para garantizar su conservación.

En paralelo, el Concello prevé la creación de 74 nuevas plazas de aparcamiento distribuidas en dos estacionamientos. Uno de ellos estará situado en la rúa Fonte da Greza, con 24 plazas, mientras que el segundo se ubicará en la zona de la rúa Telleiras con la rúa 5 y dispondrá de 50 plazas, tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se renovará el aparcamiento situado en la parte trasera del auditorio, con 52 plazas, mediante mejoras en el pavimento, la señalización y el pintado de los espacios de estacionamiento.

El proyecto incluye también nueva iluminación en las zonas de aparcamiento y en el parque infantil, aunque en otras áreas se optará por mantener una iluminación limitada para preservar el carácter natural del litoral.

En cuanto a los materiales, el Concello apuesta por pavimentos sostenibles y descontaminantes, utilizando losas fotocatalíticas en las zonas peatonales para contribuir a reducir la contaminación del aire.

Las obras forman parte del convenio de colaboración entre el Concello de Ferrol y la Axencia Galega de Infraestruturas para desarrollar la segunda fase de las actuaciones de movilidad sostenible en la fachada marítima y portuaria de la ciudad. La financiación será compartida al 50 % entre ambas administraciones.

Actualmente ya se encuentran en ejecución las actuaciones correspondientes a las fases de Ferrol Vello, A Magdalena y Arsenal, con una inversión de 5,3 millones de euros, así como las obras de Esteiro, presupuestadas en 2,7 millones.