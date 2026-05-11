As Pontes destina 31.000 euros para impulsar o emprendemento e actividade empresarial local

O pleno do Concello das Pontes aprobou no pleno ordinario do mes de maio o convenio de colaboración coa Asociación de Empresarios SEARA para o desenvolvemento de programas de asesoramento empresarial, apoio ao emprendemento e dinamización do tecido económico local durante o ano 2026.
O acordo, asinado entre a concelleira delegada da Área de Industria, Emprego, Seguridade e Atención Cidadá, Ana Pena Purriños, e o presidente da Asociación de Empresarios SEARA, José Castro Romero, ten como principal obxectivo apoiar ás persoas emprendedoras, ás pemes e ao tecido empresarial local a través de servizos de asesoramento, accións de promoción e actividades de dinamización económica.
O Concello das Pontes destinará a este convenio unha achega de 31.000 euros para financiar o programa de asesoramento a emprendedores e consolidación de proxectos empresariais, as actividades da Rede de Autónomas e Empresarias, servizos de consultoría sobre axudas e subvencións, accións de promoción e publicidade da asociación, gastos xerais e investimentos.
Entre as actuacións incluídas no convenio destaca o desenvolvemento de programas de asistencia técnica a persoas emprendedoras e empresas locais, iniciativas de apoio ao emprendemento feminino a través da Rede de Autónomas e Empresarias, servizos de asesoramento financeiro e sobre subvencións, así como actuacións de mellora das instalacións da entidade mediante a instalación dun novo sistema de iluminación eficiente con tecnoloxía LED e control automático.
A concelleira Ana Pena Purriños destacou “o importante labor que desenvolve SEARA como entidade de apoio e acompañamento ao tecido empresarial local, ofrecendo servizos de asesoramento e ferramentas fundamentais para favorecer a creación, consolidación e crecemento das empresas das Pontes”.
A edil tamén subliñou que “desde o Concello das Pontes seguimos apostando pola colaboración co tecido asociativo empresarial para impulsar iniciativas que favorezan o emprendemento, a innovación e a actividade económica local, contribuíndo á xeración de emprego e ao fortalecemento do tecido produtivo do municipio”.
O convenio terá vixencia ata o 31 de decembro de 2026 e permitirá continuar desenvolvendo accións orientadas ao impulso empresarial, á consolidación de proxectos emprendedores e ao fortalecemento da actividade económica nas Pontes.