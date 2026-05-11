Neda anuncia la creación de una lista de empleo para cobertura interina

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El Ayuntamiento de Neda anuncia la creación de una lista de candidatos para trabajar como funcionarios temporales, personal de obra o para programas específicos de puestos de conserje o encargado de mantenimiento, mediante el sistema de oposición. La publicación en el BOP de A Coruña implica que a partir de este martes 12 de mayo se podrá solicitar la participación en las pruebas de selección.

Esta medida se adopta con el objetivo de cubrir necesidades futuras, dado que la lista anterior se ha agotado al estar trabajando la única persona que la integra. De esta lista se podrá recurrir para cubrir puestos de forma interina (vacantes, permisos, vacaciones, exceso o acumulación de tareas, ejecución de programas temporales, etc).

Las funciones que se desempeñan en los puestos de encargado de mantenimiento abarcan desde asumir la apertura, el cierre y el control de acceso a las oficinas municipales, o realizar tareas materiales para ayudar a la función administrativa; hasta llevar a cabo tareas de mantenimiento y pequeñas obras en edificios e infraestructuras municipales, incluyendo la clasificación del correo o la prestación de atención al cliente.

Podrán solicitar participar en el proceso las personas de nacionalidad española o de otras nacionalidades permitidas por la Ley de Empleo Público de Galicia, que posean la capacidad física y psicológica y la aptitud para desempeñar las tareas. Deberán tener al menos 16 años, poseer un título de educación secundaria obligatoria o equivalente, y no haber sido separadas por procedimiento disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni estar inhabilitadas para el desempeño de funciones públicas.

El examen constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios (una prueba sobre el temario propuesto, uno o más ejercicios prácticos relacionados con las tareas específicas de los puestos a cubrir y una prueba de lengua gallega, si no se dispone de Celga 3).

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal y las solicitudes para participar en las pruebas de selección pueden presentarse en el registro municipal hasta el 25 de mayo.

Bases de la convocatoria y modelo oficial de solicitud de participación.