Valdoviño celebra a Xuntanza das Asociacións 2026

10 mayo, 2026

A pista polideportiva de Lago acolle dende a Xuntanza das Asociacións 2026, unha iniciativa impulsada polas asociacións veciñais do municipio, coa colaboración do Concello e co apoio das cooperativas de Lago, Meirás e Vilaboa.

O alcalde Alberto González inauguraba a cita festiva, que arrincaba coa actuación do grupos de baile e de gaitas Álvaro Cunqueiro, subliñando a contribución das AVV ao desenvolvemento cultural e social das parroquias valdoviñesas e agradeceu o traballo das súas directivas. O prato forte, un ano máis, é multitudinario xantar popular no que participan unhas 250 persoas.

Grupo de Baile Álvaro Cunqueiro tras as actuacións/ Fuente Concello de Valdoviño
Ambiente previo ao arranque do xantar/ Fuente Concello de Valdoviño

A xuntanza continuou ata a noite cunha morea de propostas culturais para todos os gustos. Maxia, teatro- coa representación de “Que che vaia ben meu canciño do palleiro”, a cargo do grupo de teatro do Centro Cultural Rosalía e música, con Nuria Boreal e grupos locais

Representantes das asociacións organizadoras, xunto ao alcalde, a concelleira de Cultura e o de Servizos/ Fuente Concello de Valdoviño
Sesión vermu con Nuria Boreal/ Fuente Concello de Valdoviño
Actuación grupo infantil Álvaro Cunqueiro/ Fuente Concello de Valdoviño

