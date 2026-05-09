O Lago das Pontes consegue por sexto ano consecutivo a bandeira azul

O Concello das Pontes vén de conseguir, por sexto ano consecutivo, a Bandeira Azul para a praia do lago, un galardón que concede anualmente dende 1987 a Fundación para a Educación Ambiental ás praias e portos que cumpren estritos criterios de calidade ambiental, seguridade, accesibilidade e excelencia nos servizos.
A obtención deste distintivo volve situar ao lago das Pontes como un referente turístico e ambiental en Galicia, recoñecendo o traballo continuo realizado para garantir unhas instalacións de máxima calidade tanto para a veciñanza como para as persoas visitantes.
A concelleira de Turismo, Elena López, destacou que “revalidar por sexto ano consecutivo a Bandeira Azul é unha enorme satisfacción para As Pontes porque supón o recoñecemento ao esforzo e ao traballo que se realiza durante todo o ano para manter este espazo nas mellores condicións”.
López sinalou tamén que “este distintivo é unha garantía da excelente calidade das augas e dos servizos da praia do lago, pero tamén unha mostra do compromiso do Concello coa sustentabilidade, coa conservación ambiental e cun modelo de turismo responsable e respectuoso co entorno”.
A concelleira lembrou ademais que, cando As Pontes presentou por primeira vez a candidatura á Bandeira Azul, “o obxectivo era darlle garantías á cidadanía e ás persoas visitantes de que a praia do lago cumpría con todas as esixencias turísticas, ambientais e de seguridade. Seis anos despois, este recoñecemento consolidado demostra que imos polo bo camiño”.
Ademais quixo poñer en valor “o traballo dos servizos municipais e, especialmente, o compromiso da veciñanza co coidado e mantemento deste espazo natural. A implicación cidadá é fundamental para conservar o lago e a súa contorna nas excelentes condicións nas que se atopan actualmente”.
Desde o Concello das Pontes subliñan que a Bandeira Azul avalía aspectos como a calidade da auga, a xestión ambiental, a accesibilidade, a seguridade, os servizos de salvamento e socorrismo ou a información ambiental, entre outros criterios.
O goberno municipal reafirma así o seu compromiso coa protección e posta en valor do lago das Pontes como un espazo de referencia para o ocio, o deporte, o turismo sostible e o desfrute da natureza.