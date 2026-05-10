MAR se reúne con la Cofradía de Barallobre para conocer sus iniciativas de promoción de los productos de la zona

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El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Isaac Rosón, se reunió con la cofradía de Barallobre para conocer sus iniciativas en materia de promoción y valorización de los productos del mar procedentes de esta zona.

Durante el encuentro, abordaron las opciones de reforzar la visibilidad y competitividad de las capturas locales, haciendo especial hincapié en la calidad, sostenibilidad y trazabilidad de los productos. En este sentido abordaron posibles campañas de difusión, acciones formativas y estrategias de comercialización que permitan aportar el producto al consumidor final y abrir nuevos mercados.

El director general puso en valor la labor realizado por el pósito y destacó la importancia del sector pesquero artesanal como motor económico y social de las zonas costeras. La reunión se enmarca en la estrategia del departamento que dirige Marta Villaverde de fomentar la colaboración con el sector para impulsar el consumo de productos de las rías gallegas y garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.