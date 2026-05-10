Franz Ferdinand, Los Planetas y Nacho Vegas, entre los artistas y grupos que actuarán en el Atlantic Fest

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Los Planetas, Shame, Nacho Vegas, Carlos Ares, Depresión Sonora, Triángulo de Amor Bizarro, Joe Crepúsculo, Aiko El Grupo, Nadadora, Alonso y Grande Osso actuarán en el décimo aniversario de Atlantic Fest, que se celebrará en julio en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Será en el décimo aniversario del festival en el que, señala la organización, participarán «artistas que han marcado una época, otros que están definiendo el presente y algunos que lo harán en los próximos años».

Será los días 17, 18 y 19 de julio en la Praia da Concha de Vilagarcía de Arousa. El viernes 17 y el sábado 18 de julio serán en este recinto principal del festival, con el escenario Galicia Calidade, con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. Por él, pasarán todos los artistas de esas dos jornadas, y también en el escenario Vibra Mahou, con sesiones de DJs.

El domingo 19 de julio la música continuará en la Praza do Castro con el escenario Vibra Mahou, «gracias al apoyo de la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo», añaden.