Equiocio Ferrol e Turismo de Galicia ultiman a 35 edición do certame

Coa vista posta na 35 edición de Equiocio Ferrol, o presidente do comité organizador, Ricardo Pérez Lama, xunto á directora, Ana Pérez Lago, e o director deportivo, Federico Pérez Lago, mantiñan unha reunión de traballo co director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, na que tamén tomou parte a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.
O encontro permitiu abordar os principais eixos estratéxicos desta edición especial, que se celebrará no campo das Cabazas do 6 ao 9 de agosto, e que está chamada a reforzar o posicionamento do certame como un dos grandes eventos de deporte, turismo, cultura e lecer familiar de Galicia.
Durante a reunión analizáronse os datos de impacto turístico, económico e social xerados por Equiocio Ferrol ao longo das súas máis de tres décadas de historia, así como as novas liñas de crecemento e proxección do evento de cara a esta 35 edición. O certame supera xa de maneira estable os 25.000 visitantes, reúne arredor de 300 deportistas e máis de 250 cabalos, e xera un importante retorno económico directo para a comarca, consolidándose como un auténtico motor turístico e económico para Ferrolterra.
A dirección de Equiocio Ferrol trasladou tamén á Axencia Turismo de Galicia a importancia do evento como ferramenta de promoción do territorio e do Xeodestino Ferrolterra, tanto a través da presenza de visitantes nacionais e internacionais como mediante a difusión orgánica xerada en redes sociais por deportistas, equipos e acompañantes, que converten a comarca nun escaparate turístico de enorme valor.
TURISMO ACTIVO E SOSTIBLE
Neste contexto, unha das cuestións abordadas foi o papel de Equiocio Ferrol como plataforma de promoción do Camiño Inglés e da oferta de turismo activo e sostible de Ferrolterra, especialmente nun horizonte marcado polo próximo Ano Xacobeo 2027. A conexión do certame coa natureza, o deporte ao aire libre, a cultura e a identidade do territorio converten ao evento nun aliado estratéxico para a proxección turística de Galicia.
Ao longo da reunión púxose tamén en valor o modelo diferencial de Equiocio Ferrol, pioneiro en combinar competición ecuestre de máximo nivel cunha programación transversal que integra cultura, gastronomía, sostibilidade, inclusión social e actividades para toda a familia. Unha fórmula consolidada ao longo de máis de tres décadas e que hoxe sitúa ao evento como referente no Noroeste peninsular.
APOIO DO CONCELLO DE FERROL
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que non puido asistir ao encontro por motivos de axenda, quixo tamén trasladar o seu apoio ao proxecto e á celebración desta 35 edición: “Equiocio Ferrol é unha das grandes citas do calendario social, deportivo e turístico da cidade, e un exemplo de como a colaboración entre institucións, organización e tecido social pode converter un evento nun auténtico motor de dinamización para toda a comarca”, sinalou o rexedor.
“Falamos dun proxecto que leva máis de tres décadas proxectando a imaxe de Ferrol dentro e fóra de Galicia, xerando actividade económica, promovendo hábitos saudables, visibilizando o noso patrimonio natural e cultural e reforzando a posición da cidade como destino capaz de albergar eventos de primeiro nivel. Dende o Concello seguiremos apoiando unha iniciativa que forma parte xa da identidade de Ferrol e que representa á perfección valores como a convivencia, a sustentabilidade, o deporte e o orgullo de territorio”, apuntaba.
A Xunta de Galicia trasladou o seu apoio á evolución e crecemento do certame, destacando o valor que achega a Equiocio Ferrol tanto para a promoción turística da comunidade como para a dinamización económica e social da comarca. Así mesmo, ambas partes coincidiron na importancia de continuar fortalecendo a colaboración institucional de cara a esta edición tan simbólica e aos próximos anos.
Equiocio Ferrol celebrará este 2026 a súa 35 edición consolidado como moito máis ca un concurso hípico: un proxecto de territorio, un espazo de encontro social e unha ferramenta de promoción turística e cultural ao servizo de Ferrol, Ferrolterra e Galicia.