Sanidade confirma que el ornitólogo de Cariño continúa asintomático

El presidente de la Xunta confirma la disposición de la sanidad gallega a coordinarse con el Ejecutivo central.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado este viernes que Ricardo Hevia, el ornitólogo vecino de Cariño (A Coruña) que permanece a bordo del buque donde se localizó un brote de hantavirus, continúa «asintomático» y evoluciona favorablemente, según las últimas informaciones recibidas por la Xunta.
«Las últimas noticias que tenemos es que el paciente sigue asintomático y sigue bien«, ha declarado el titular de Sanidade al ser preguntado por el caso durante una visita a Ferrol. Gómez Caamaño ha asegurado que pudo hablar hace dos días con una hermana, «que mantiene contacto con él y estaba todo bien».
También ha puesto el foco en la necesidad de trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, reconociendo al mismo tiempo la expectación mediática que genera un virus de estas características.
«Este es un tema que es muy llamativo desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero creo que lo importante en todo esto es que la información sea muy clara«, ha subrayado.
En ese sentido, Gómez Caamaño ha destacado que la gestión del posible caso se está llevando a cabo bajo una estrecha colaboración institucional. «Existe coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y también con algunos protocolos que deben estar perfectamente definidos y actuar en función de ellos«, ha zanjado.
Rueda critica «falta de información inmediata» y exige «certezas y coordinación» al Gobierno.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado una sensación de «descoordinacion inicial y falta de información inmediata» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero ‘MV Hondius’ y ha exigido «certezas y coordinación».
Preguntado por los medios este viernes en un acto en Santiago, el presidente autonómico ha asegurado que «es el Gobierno central quien tiene que asumir la coordinación por muchas razones», entre las que ha mencionado, «la coincidencia geográfica, que el barco va a llegar a Canarias y por todo lo que implica en el país».
«Lo que pido a partir de ahora es que haya la máxima coordinación y transmisión de información con todas las comunidades autónomas, que no queremos otra cosa que trabajar de la mano del Gobierno, que tiene competencias en todo el territorio nacional, para estar preparados para cualquier contingencia. Eso es lo que realmente transmite tranquilidad a la población», ha aseverado.
«Espero que sea así y pongo la sanidad gallega a disposición de coordinarse con el Gobierno central. Espero que sea así, no queremos otra cosa, no se entendería otra cosa«, ha concluido.
En este contexto, ha confirmado que la Xunta está en contacto con el entorno familiar del ornitólogo vecino de Cariño (A Coruña) que permanece a bordo del buque donde se localizó el brote de hantavirus. «Sabemos que se encuentra bien, afortunadamente. Espero que siga así y que, cuanto antes, pueda estar con nosotros, lógicamente después de pasar todo el proceso que se decida», ha subrayado.