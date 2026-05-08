Sanidade confirma que el ornitólogo de Cariño continúa asintomático

El presidente de la Xunta confirma la disposición de la sanidad gallega a coordinarse con el Ejecutivo central.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado este viernes que Ricardo Hevia, el ornitólogo vecino de Cariño (A Coruña) que permanece a bordo del buque donde se localizó un brote de hantavirus, continúa «asintomático» y evoluciona favorablemente, según las últimas informaciones recibidas por la Xunta.

«Las últimas noticias que tenemos es que el paciente sigue asintomático y sigue bien«, ha declarado el titular de Sanidade al ser preguntado por el caso durante una visita a Ferrol. Gómez Caamaño ha asegurado que pudo hablar hace dos días con una hermana, «que mantiene contacto con él y estaba todo bien».

También ha puesto el foco en la necesidad de trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, reconociendo al mismo tiempo la expectación mediática que genera un virus de estas características.

«Este es un tema que es muy llamativo desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero creo que lo importante en todo esto es que la información sea muy clara«, ha subrayado.

En ese sentido, Gómez Caamaño ha destacado que la gestión del posible caso se está llevando a cabo bajo una estrecha colaboración institucional. «Existe coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y también con algunos protocolos que deben estar perfectamente definidos y actuar en función de ellos«, ha zanjado.