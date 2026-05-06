Bruno Castro, campeón de España de triple salto, recibe el reconocimiento del Concello de Ferrol

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El Concello de Ferrol ha querido reconocer el prometedor talento deportivo de la ciudad con la recepción oficial al atleta Bruno Castro, reciente campeón de España sub-18 en triple salto, un logro que lo sitúa entre las grandes promesas del atletismo nacional.

El acto, presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, sirvió para poner en valor la proyección del joven ferrolano, que continúa firmando una destacada progresión. Acompañado por sus padres, su entrenador, Tomás Pérez, y el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, Bruno Castro recibió el respaldo institucional tras una temporada marcada por los éxitos.

Durante el encuentro, el regidor subrayó el orgullo que supone para la ciudad contar con deportistas de este nivel, al tiempo que animó al atleta a mantener la constancia y ambición que lo han llevado a lo más alto del podio nacional en su categoría.

Más allá del título conseguido en marzo, Bruno Castro llega en un excelente momento de forma. El pasado fin de semana logró mejorar su marca personal en Pontevedra, un resultado que refuerza su posición como tercero en el ranking europeo sub-18 de la disciplina.

Su progresión no pasa desapercibida en el ámbito deportivo estatal. Esta misma semana participará en una concentración de tecnificación en el CAR de Sant Cugat, en Barcelona, donde continuará su preparación junto a otros jóvenes talentos.

Con este reconocimiento, Ferrol no solo celebra un éxito puntual, sino que mira al futuro confiando en la evolución de un atleta llamado a seguir dando alegrías al deporte local.