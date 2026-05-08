Trabajadores de Navantia Ferrol se concentran ante la sede del PSOE para denunciar «listas negras» en Cádiz

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Varias decenas de trabajadores convocados por el sindicato CGT se han concentrado en la tarde de este jueves, desde las 19:30 horas frente a la sede del PSOE de Ferrol, en la calle Carmen, para denunciar la existencia de «listas negras» en Navantia y exigir el fin de la represión contra dos sindicalistas de la Bahía de Cádiz.

El delegado de CGT en Navantia Ferrol, Javier Losada, ha señalado que ambos compañeros «son los que se subieron a una grúa en Navantia San Fernando» para protestar por la situación que padecen quienes, según ha afirmado, deciden «pelear por sus condiciones económicas y de derechos».

Losada ha vinculado directamente la persecución de estos trabajadores con su papel al frente de las movilizaciones por el convenio del metal en Cádiz durante los últimos años. «Eso no lo perdona ninguna patronal de auxiliares, ninguna empresa como Navantia y Dragados», ha asegurado.

Durante la protesta, Losada ha hecho referencia a un audio grabado en 2017 y difundido hoy por la Coordinadora de Trabajadores del Metal, en el que, según ha explicado, el presidente del Comité de Empresa de Dragados reconocía abiertamente que se trata de «trabajadores represaliados» y que figuran en «listas negras tanto en la industria auxiliar como en las empresas grandes como Dragados y Navantia». «Esto es una realidad incómoda que existe», ha subrayado.

APERTURA A LA EXTREMA DERECHA

El representante sindical ha dirigido sus críticas al Ejecutivo central, al que ha calificado como «el más progresista de la historia«, para advertir que este tipo de políticas son las que «abren las puertas a la extrema derecha».

«Para todos aquellos que opinan que movilizarse contra un gobierno progresista es abrir las puertas a la extrema derecha, nosotros lo que decimos es que lo que abre las puertas a la extrema derecha son este tipo de políticas en las que se condena a trabajadores por el único hecho de pelear por una vida digna«, ha manifestado ante los concentrados.

Losada ha recordado además un precedente en la comarca de Ferrol para sostener que Navantia está «acostumbrada a reprimir». Ha aludido al caso de la empresa Nervión, en el que, según ha relatado, el despido de 167 trabajadores -«producto única y exclusivamente de que tenían un comité de empresa combativo»– derivó en que varios de ellos «nunca más pudieron volver a trabajar en el sector naval», entre ellos el dirigente Vicente Vidal.

«Aquí sabemos lo que sucede con este tema, por lo tanto, no podemos mirar para otro lado», ha añadido.

La concentración ha concluido con el anuncio de que la CGT mantendrá las movilizaciones en solidaridad con los dos operarios gaditanos, Manolo y Jesús, mientras se espera conocer el alcance de posibles medidas legales contra ellos.

«Todo apunta a que este tema no acaba aquí. Ya veremos cuáles van a ser las consecuencias legales que este gobierno progresista va a intentar ejecutar contra estos compañeros nuevamente, pero desde luego, por lo que respecta a CGT en Navantia Ferrol, estaremos a su lado y movilizándonos», ha zanjado Losada.