El Colexio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña inauguró su nueva sede en Ferrol

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó este viernes en la inauguración de la nueva sede del Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña en la ciudad naval, ubicada en la avenida de Esteiro, 61-63.

Al acto también asistieron el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el presidente del Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña, Luciano Vidán; el Almirante do Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar, y el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Rey Varela destacó la importancia de esta nueva etapa para la entidad colegial y para los profesionales sanitarios de la comarca. “Hoxe ábrese unha nova etapa nun espazo que simboliza continuidade pero tamén evolución”, señaló el regidor ferrolano.

El alcalde subrayó además que la nueva sede “recolle o legado do feito ao longo dos anos na praza do Callao -na xa antiga sede- e, ao mesmo tempo, dá un paso adiante para responder ás necesidades presentes e futuras dos profesionais da medicina en Ferrol”.

Por último, José Manuel Rey Varela trasladó sus mejores deseos al Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña en esta nueva ubicación.