Ferrol, principal candidata para acoger la 1ª fábrica europea de vehículos MG, propiedad del gigante chino SAIC

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La Xunta negocia con la compañía asiática el uso del puerto exterior, actualmente reservado para un proyecto eólico.

El grupo automovilístico SAIC Motor, propietario de la marca de vehículos MG –la más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea–, ha puesto el foco en el puerto exterior de Ferrol para instalar su primera planta de ensamblaje en el continente. Así lo ha avanzado el medio especializado La Tribuna de Automoción, que cita conversaciones avanzadas entre la compañía y la Xunta de Galicia para ajustar la disponibilidad de los terrenos.

MG cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos. Ante el crecimiento de las ventas, los directivos de SAIC han ido subrayando en los últimos meses la necesidad de producir localmente para consolidar su expansión. Tras descartar Hungría, España se perfila como el destino favorito, y dentro del país, Galicia lidera las opciones.

Aunque en su momento SAIC exploró ubicaciones en la zona sur de Galicia, también se interesó en As Pontes o Narón, todo apunta ahora a que Ferrol acogerá la inversión.

COMPROMISO CON LA EÓLICA MARINA

Actualmente, uno de los escollos es que los terrenos elegidos en el puerto exterior de Ferrol están concedidos actualmente a Windwaves (antigua Nervión, perteneciente al grupo Amper), empresa dedicada a estructuras para eólica marina.

Hace unas semanas incluso se anunció el comienzo de las obras, con la colocación de la primera piedra, pero esta acción fue suspendida y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió a los pocos días en Santiago con los responsables de esta empresa.

En cuanto al plan productivo, la publicación especializada apunta a una primera fase con una capacidad cercana a las 120.000 unidades anuales.

Los componentes llegarían en contenedores desde China y serían ensamblados en Ferrol, por eso la importancia de realizar la planta en la zona portuaria. Por el momento, ni la Xunta ni la compañía asiática han confirmado oficialmente el acuerdo.

Carmona (UGT) ve una «muy buena noticia» las conversaciones con SAIC para la instalación de una fábrica de MG en Ferrol.

El responsable del sector automovilístico de UGT FICA a nivel estatal, Jordi Carmona, ve como «una muy buena noticia» las supuestas conversaciones con el constructor chino SAIC para la instalación de una fábrica de su marca MG en Ferrol.

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación este miércoles en Vigo, donde se ha reunido con delegados del sector en empresas del área olívica para abordar la situación actual en la que se encuentra la automoción a nivel nacional y mundial.

Carmona ha dicho que su sindicato siempre ha defendido la atracción a territorio nacional de empresas chinas, no solo fabricantes de vehículos, sino también de componentes, porque la pelea arancelaria «es pan para hoy y hambre para mañana».

Ante las últimas informaciones que apuntan a la posible instalación de MG en Galicia, ha subrayado que sería «una muy buena noticia» que cualquier empresa, ya sea del gigante asiático o de otro país, se decida por establecer una factoría en España.

Pese a la transformación que vive la automoción hacia el coche eléctrico, Carmona ha dicho que el sector está «sano» y que en los últimos años las administraciones han hecho una «apuesta clara» por él, al darse cuenta de que es «esencial» y «tractor» para el Producto Interior Bruto (PIB) estatal y de las comunidades autónomas.