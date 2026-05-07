El Concello de Ares promueve una salida a Portugal

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El sábado, 13 de junio, se podrán visitar Valença do Miño, Vila Nova de Cerveira e Fortaleza. El precio: 35 euros, con comida y desplazamientos incluídos.

La concejalía de Igualdad y Bienestar promueve una visita a varias localidades de Portugal, con desplazamiento en autobús de ida y vuelve y también almorzar ya organizado dentro de la iniciativa.

Así, quien se sume a la salida podrá explorar los municipios lusos de de Valença do Miño, Vila Nova de Cerveira e Fortaleza, los que conforman la frontera con Galicia y están caracterizados por su historia, tranquilidad y arquitectura. El típico vino verde, el bacalao o las tiendas de tejidos continúan haciendo de esta salida una buena oportunidad para disfrutar y pasarlo bien.

La propuesta municipal parte de un precio de 35 euros y se organiza a lo largo del sábado 13 de junio, con buses desde Chanteiro y desde la Puerta del Sol, con paradas en Caamouco y Lubre. Se contempla el inicio a las 08:00 horas desde Ares y salir posteriormente desde Portugal a las 18:45 horas. (horario español).

INSCRIPCIONES DISPONIBLES DESDE La PRÓXIMA SEMANA

El área de Bienestar abrirá las inscripciones de manera presencial en el Departamento de Servicios Sociales ubicado en la plaza de la Constitución de Ares. Las personas empadronadas podrán reservar plaza desde el 11 hasta 22 de mayo, y el resto de interesados a partir del día 25.

Quien lo desee puede acudir a Servicios Sociales de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 horas, y formalizar allí la inscripción hasta 5 de junio, última jornada para efectuar el pago del precio de la excursión. Solo podrán anotarse varias personas a la vez cuando se trate de la misma unidad familiar.

Para más información, se habilita el número de teléfono 981 448 354.