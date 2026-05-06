Ferrol en Común apoya las reivindicaciones del personal de las escuelas infantiles

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Ferrol en Común ha mostrado este miércoles su respaldo a las demandas de las personas trabajadoras de las escuelas infantiles, poniendo el foco en la importancia de la etapa educativa de 0 a 3 años dentro del desarrollo formativo.

Desde la formación señalan que esta fase es clave en aspectos como la lenguaje, la psicomotricidad o la comunicación, por lo que consideran necesario avanzar hacia un modelo plenamente educativo e integrado en el sistema reglado, dependiente de la Consellería de Educación, y no centrado únicamente en cuidar para conciliar.

En este sentido, defienden el refuerzo de los cadros de persoal, al considerar que las ratios actuales están muy alejadas de la media de la Unión Europea, dificultando el desarrollo de una educación de calidad basada en una planificación adecuada, formación continua y evaluación constante. Según indican, con ratios que pueden alcanzar las 20 niños y niñas por educador resulta complicado implementar programas centrados en la educación más allá de los cuidados.

Asimismo, Ferrol en Común comparte las reivindicaciones del sector, que denuncia bajos salarios y una consideración profesional inferior, además de la falta de derechos como descansos en periodos vacacionales, la ausencia de parella educativa y el no cómputo como tiempo trabajado de tareas como la preparación de aulas o la concertación de tutorías.

Por último, la formación anima a la ciudadanía a participar este jueves, a las 18:00 horas, en el Cantón de Molíns, en la concentración convocada por las personas trabajadoras del primer ciclo de educación infantil.