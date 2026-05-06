Trasladadas siete camelias de la Praza de Rosalía para su conservación y reutilización en nuevos espacios verdes de Ferrol

6 mayo, 2026 Dejar un comentario 93 Vistas

Camelias de la plaza de Rosalía siendo trasplantada en la plaza Toxos e Froles | Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol ha completado este miércoles el traslado de siete ejemplares de Camellia japonica procedentes de la zona verde de la Praza de Rosalía, actualmente en obras, con el objetivo de garantizar su conservación y reubicación en distintos puntos de la ciudad.

La actuación, impulsada por la concejalía de Servizos a través de la empresa de mantenimiento de zonas verdes, se enmarca en una estrategia de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Según explicó el concejal de Servizos, José Tomé, la intervención permite mantener los ejemplares en condiciones adecuadas e integralos en nuevos espacios urbanos.

En concreto, cuatro camelias han sido trasladadas a la rúa Río Xubia, una a la praza de Toxos e Froles y dos a la praza de Jorge Borrow.

Además, dentro de esta misma intervención también se ha llevado a cabo la recuperación de mobiliario urbano, reforzando el compromiso del goberno local con la sostenibilidad y la reutilización. Cuatro bancos fueron trasladados al paseo marítimo de Doniños, donde previamente fueron lijados y pintados para su puesta a punto. Asimismo, se recolocaron los bancos retirados de la zona próxima al piñeiral.

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