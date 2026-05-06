Rosa Martínez destaca la participación de las personas mayores en los actos del 300 aniversario del Ferrol moderno

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La concejala de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, puso en valor la implicación de las personas mayores en las actividades organizadas con motivo del 300 aniversario de Ferrol como ciudad departamental.

Durante una visita al centro de maiores de Río Xubia realizada este miércoles, la concejala comprobó de primera mano el desarrollo de una iniciativa en la que las personas usuarias participan estos días mediante la elaboración de distintos trabajos manuales vinculados a esta conmemoración.

La actividad consiste en la realización de obradoiros en los que están diseñando y elaborando carteles, paneles y flores de papel, así como la creación del número “300”, que será decorado con elementos florales.

“O obxectivo desta proposta é fomentar o lecer activo e participativo das persoas maiores”, señaló Rosa Martínez, quien destacó también que esta iniciativa contribuye a recuperar y poner en valor la esencia y la historia de la ciudad a través de una celebración tan significativa.

Los trabajos realizados serán expuestos a finales de mes en la praza de Armas, donde formarán parte de la programación prevista con motivo de esta efeméride.