“As nosas tradicións” regresa ás escolas infantís de Narón cun novo folleto dos Maios ao San Xoán

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL) do Concello de Narón retoma este mes de maio a iniciativa “As nosas tradicións”, un programa dirixido ás familias das escolas infantís municipais co obxectivo de achegarlles as celebracións máis representativas da cultura galega e fomentar o uso da lingua desde idades temperás.
A proposta, que se desenvolve ao longo do curso, inclúe a distribución de materiais divulgativos nas escolas de Piñeiros, A Solaina e A Gándara. Tras os folletos dedicados ao outono, ao Día de Narón, ao Nadal ou ao “Febreiro bertoeiro”, neste mes entrégase o novo volume titulado “Dos maios ao San Xoán”, centrado en tres citas clave do calendario festivo galego: os Maios, o Día das Letras Galegas e o San Xoán.
O folleto recompila información, curiosidades e recursos da tradición oral —coplas, recitados e xogos— para compartir en familia, ao tempo que contextualiza estas celebracións na cultura galega e na súa vivencia específica en Narón. Entre outros contidos, inclúe referencias á festa dos Maios en Piñeiros, ao evento “N de Narón. A festa das letras” ou ás crenzas e rituais asociados á noite de San Xoán, como o cacho ou as cacharelas.
A iniciativa tamén serve para dar a coñecer o programa Apego, no que participa o Concello, orientado a reforzar a socialización en galego desde o berce mediante recursos e actividades para familias.
Ademais da súa distribución en formato físico, os materiais poden descargarse na web do SNL: https://naronengalego.gal/dinamizacion/#nosastradicions