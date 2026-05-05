A DXT sitúa a Narón como modelo en educación viaria nas xornadas sobre seguridade peonil da Coruña

A Policía Local de Narón participou este martes nas xornadas “Peóns e seguridade viaria”, organizadas pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT) na Domus da Coruña, un encontro que reuniu a responsables institucionais e forzas de seguridade para abordar estratexias de protección dos peóns.
O acto contou coa presenza do director xeral da DXT, Pere Navarro; o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde; a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro e o edil de mobilidade, José Oreona, entre outras autoridades, ademais de representantes da Garda Civil e de distintos corpos de Policía Local.
Durante a inauguración, Pere Navarro citou e destacou o papel de Narón como “referente en seguridade viaria”. O responsable estatal puxo en valor iniciativas como a organización das Olimpíadas escolares de educación viaria e a proxección internacional do modelo educativo naronés, que xa foi compartido con outros países.
A experiencia do municipio foi exposta na sesión 4 das xornadas, centrada en exemplos de cidades galegas. Nela participaron a axente Sonia López, responsable do departamento de seguridade viaria da Policía Local de Narón, e o oficial José Antonio Carballido.
Na súa intervención, Sonia López detallou o conxunto de accións que se desenvolven en Narón para fomentar unha cultura de mobilidade segura desde idades temperás. Entre elas destacou o programa “Pegadas Seguras”, orientado a promover desprazamentos a pé seguros nas contornas escolares; a instalación de circuítos de educación viaria nos centros educativos; ou a celebración das Olimpíadas escolares, unha iniciativa consolidada que combina formación teórica e práctica para o alumnado.
Pola súa banda, José Antonio Carballido centrou a súa exposición nas medidas urbanísticas e de ordenación do tráfico postas en marcha no municipio para mellorar a seguridade dos peóns. Entre elas salientou a redución da velocidade en vías urbanas, o reforzo da preferencia peonil, a mellora da sinalización e a instalación de elementos físicos como resaltos. Tamén explicou actuacións de deseño viario como aeliminación de atallos e do tráfico de paso, a introdución de xiros a noventa graos ou a colocación de sinais de stop, que contribúen a moderar a velocidade dos vehículos.
A participación de Narón neste foro reforza o recoñecemento ao traballo continuado do seu departamento de seguridade viaria, convertido nun modelo de referencia pola súa aposta pola educación e pola planificación urbana centrada nas persoas.