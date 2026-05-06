El comité de empresa de Reganosa urge la negociación de un convenio «digno y ajustado» a sus funciones

El comité de empresa de Reganosa, en Mugardos, ha demandado a la empresa la negociación de un convenio «digno» y «ajustado» a sus funciones, en un comunicado en el que inciden en el carácter «estratégico» de la compañía.

«Llevamos años poniendo todo de nuestra parte para su buen funcionamiento«, aseveran para señalar que han asumido «sacrificios y responsabilidades» sin «corresponder» a la plantilla. «Entendiendo que la puesta en marcha de una instalación tan compleja requería el compromiso de todos y todas».

El comité apela al «pleno rendimiento» de una empresa, «que genera beneficios año tras año». «pero quienes fuimos artífices de ese éxito vemos como nuestras condiciones laborales no solo no mejoran, sino que empeoran». «Llevamos años intentando negociar un convenio digno que se ajuste a las tareas que desarrollamos, pero la empresa se niega». «Ni siquiera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de su personal al negarse a asegurar la actualización conforme al IPC».

«No respetan los tiempos de desconexión digital», afirman para sostener que «cuando estos hechos son denunciados ante la Inspección de Trabajo la empresa se ampara en una interpretación de la normativa que, supuestamente, les permite mantener estas prácticas«. Esto, añade, ha supuesto la presentación de una demanda en el juzgado.

El comité indica que están dispuestos «a resolver este conflicto mediante la negociación», pero apostillan que están preparados y preparadas «para actuar sindical y legalmente si la empresa pretende continuar como hasta ahora».