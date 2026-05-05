Neda obtiene una aportación autonómica para cofinanciar el servicio de socorristas de la piscina

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Neda será uno de los 56 municipios de la provincia de A Coruña que se beneficiarán de la convocatoria de ayudas de la consellería de la Presidencia, Justicia y Deportes para financiar la contratación de socorristas en playas y otras instalaciones acuáticas durante el verano. El Ayuntamiento aprovechará la contribución regional para sufragar parte de los gastos necesarios para garantizar la seguridad en la piscina municipal.

Según publica este lunes el Diario Oficial de Galicia, la administración local recibirá este año un total de 7.500 euros. Esta ayuda es ligeramente superior a la obtenida el verano pasado para cofinanciar la contratación externa del servicio de primeros auxilios del equipamiento municipal, situado en Os Subarreiros, durante el periodo de apertura estival.

Tal como se establece en la convocatoria de estas subvenciones competitivas, el personal que realice las tareas deberá estar inscrito, antes del inicio de temporada de verano, en el Registro Profesional de Personal de Primeros Auxilios, Información y Asistencia de Galicia y serán personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como solicitantes desempleados.