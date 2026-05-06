Valdoviño impulsa el proyecto Redes, de prevención del uso perjudicial de Internet y RRSS entre niños y jóvenes

6 mayo, 2026 Dejar un comentario 125 Vistas

El Ayuntamiento de Valdoviño impulsará el proyecto «Redes» durante todo el mes de mayo para prevenir el uso nocivo de internet y las redes sociales entre niños y jóvenes. Las sesiones se realizarán en el CPI Atios, según anunció la concejala de Servicios Sociales y Juventud, Rosana García, y la jornada comenzará el próximo lunes 11. En este sentido, agradeció la colaboración tanto del centro como del AMPA Beiramar para poder llevar a cabo el programa, dirigido a alumnos desde quinto de primaria hasta cuarto de ESO.

Las sesiones se adaptarán a diferentes edades, fomentando la reflexión sobre las redes sociales y los videojuegos, en particular, así como sobre su impacto en la atención, concentración y comportamiento. En las aulas se abordarán riesgos y realidades como los avatares ocultos, el uso del tiempo, los datos personales, el sexting, grooming, el ciberacoso, pornografía en línea y juegos en línea.

También se proporcionará información científica y se fomentará la reflexión crítica para promover decisiones saludables en el entorno digital.

Este programa se suma al proyecto «Crecer entre pantallas», dirigido en este caso a las familias, y que comenzará este jueves en el centro sociocomunitario.

Ambas acciones están financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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