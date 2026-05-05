Las playas de Morouzos y A Concha recuperan las Banderas Azules casi una década después

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El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, subraya este hito como “vital para la economía local”, pues los arenales son uno de los principales atractivos del municipio.

El Concello de Ortigueira ha logrado recuperar el distintivo de Bandera Azul para sus dos arenales principales, Morouzos y A Concha. Con esta resolución, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) vuelve a situar a la costa ortegana en el mapa de la excelencia turística y medioambiental, devolviendo unos galardones que el municipio no obtenía de forma conjunta desde hace casi una década.

La recuperación de estos distintivos pone fin a un periodo de ausencia que comenzó en 2018, año en el que el ayuntamiento se quedó sin ninguna bandera. En el caso de la playa de Morouzos, el arenal había perdido el reconocimiento precisamente en ese 2018 tras haberlo mantenido el año anterior. Por su parte, la playa de A Concha vuelve a contar con este sello de calidad que no ostentaba desde 2016, habiéndolo perdido en la convocatoria de 2017.

La obtención de las banderas es el resultado de un riguroso expediente de candidatura coordinado de forma directa por la oficina técnica de Medio Ambiente. Este trabajo ha contado con la colaboración transversal de las áreas de Turismo y de los responsables de los servicios de limpieza y seguridad. Para cumplir con las estrictas exigencias de la ADEAC, la comisión organizadora integró de manera activa al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) y a la Policía Local, quienes supervisaron los protocolos de vigilancia y salvamento necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ha mostrado su satisfacción por un logro que considera “vital para la economía local”. El regidor subraya que este reconocimiento “es un paso estratégico, ya que las playas constituyen uno de los mayores atractivos para los visitantes que recibe nuestra localidad cada temporada”.

Según explica Valentín Calvín, recuperar estas banderas era “un objetivo prioritario para el gobierno municipal” desde el inicio de la legislatura. El alcalde señala que este éxito pertenece “a todo el equipo técnico y a los departamentos implicados”, cuyo trabajo conjunto ha permitido elevar de nuevo los estándares de los servicios municipales. Asimismo, Calvín destaca que contar con estos sellos de calidad refuerza la imagen de Ortigueira como un destino sostenible y seguro, lo cual repercutirá positivamente en el sector hostelero y comercial de la zona.

El regidor recuerda que “mantener estos distintivos exigirá un compromiso constante” durante todo el verano para asegurar que el estado de las aguas, la gestión de los residuos y la atención al ciudadano sigan cumpliendo con los niveles de excelencia que ahora han sido recuperados; al tiempo que afirma que “seguiremos trabajando para que estos distintivos lleguen a más arenales”.