La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao entrega los premios del VI Concurso de Fotografía ‘Puerto y Ciudad’

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La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao celebró este martes, 5 de mayo, la entrega de premios de la sexta edición del concurso de fotografía ‘Puerto y Ciudad’, en un acto que tuvo lugar a las 18:30 horas en la Sala Curuxeiras, en Ferrol.

El certamen, que en esta edición reunió un total de 78 imágenes, amplió su temática para abarcar no solo el entorno portuario, sino toda la ría de Ferrol, lo que permitió a los participantes ofrecer una visión más amplia y creativa del paisaje marítimo y urbano.

Las fotografías premiadas fueron: ‘Esta é a miña casa, onde remata o mar’, de Ainara Permuy Marta, de 12 años; ‘Grúas, un paisaje urbano’, de Ricardo Fuentes Hedo, de 15 años; y ‘La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo’, de Gabriel Sánchez Otero, también de 12 años, recibiendo todos ellos una cámara fotográfica Canon de regalo.

Durante el acto se inauguró además la exposición con todas las obras presentadas a concurso, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de mayo. El horario de visita será de 11:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:30 horas.

Además, una de las imágenes seleccionadas será utilizada como postal de Navidad oficial de la Autoridad Portuaria, reforzando así el vínculo entre la institución y la creatividad local.

El concurso ‘Puerto y Ciudad’ continúa consolidándose como una iniciativa que fomenta la participación juvenil y pone en valor la relación entre el puerto y su entorno, a través de la mirada artística de sus participantes.