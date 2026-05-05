Ponzos se estrena con bandera azul y eleva a seis las playas distinguidas en Ferrol

Ferrol refuerza este año su posición como uno de los municipios gallegos con mayor número de playas reconocidas con bandera azul tras sumar un nuevo arenal a la lista. Ponzos logra por primera vez este distintivo, que concede la Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac), y permite a la ciudad alcanzar un total de seis enclaves galardonados.
Junto a esta incorporación, mantienen la bandera azul A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle y San Xurxo, consolidando así un mapa litoral que destaca por la calidad de sus aguas y servicios.
La concesión de estos distintivos responde a una evaluación en la que se tienen en cuenta aspectos como la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental o la sostenibilidad, además del estado del agua.
Con este balance, Ferrol se sitúa en los primeros puestos de Galicia en número de banderas azules, solo por detrás de Sanxenxo y Vigo, que continúan liderando el ranking autonómico.