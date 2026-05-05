Ponzos se estrena con bandera azul y eleva a seis las playas distinguidas en Ferrol

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Ferrol refuerza este año su posición como uno de los municipios gallegos con mayor número de playas reconocidas con bandera azul tras sumar un nuevo arenal a la lista. Ponzos logra por primera vez este distintivo, que concede la Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac), y permite a la ciudad alcanzar un total de seis enclaves galardonados.

Junto a esta incorporación, mantienen la bandera azul A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle y San Xurxo, consolidando así un mapa litoral que destaca por la calidad de sus aguas y servicios.

La concesión de estos distintivos responde a una evaluación en la que se tienen en cuenta aspectos como la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental o la sostenibilidad, además del estado del agua.

Con este balance, Ferrol se sitúa en los primeros puestos de Galicia en número de banderas azules, solo por detrás de Sanxenxo y Vigo, que continúan liderando el ranking autonómico.