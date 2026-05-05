Miguel Matamoro llevará ‘Cadernos de Loira’ al Teatro Jofre con la Filarmónica Ferrolana

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El compositor y pianista Miguel Matamoro protagonizará este jueves un recital en el Teatro Jofre de la mano de la Filarmónica Ferrolana, en el que interpretará una selección de su proyecto ‘Cadernos de Loira’.

El concierto, que dará comienzo a las 20:30 horas, será el último de la temporada de cámara organizada por la entidad ferrolana. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Teatro Jofre y en la web de Ataquilla a un precio de 16 euros para el público general y de 5 euros para las personas socias.

Sobre el escenario, Matamoro ofrecerá un recorrido musical íntimo y autobiográfico a través de piezas para piano inspiradas en recuerdos personales, paisajes del rural gallego y referencias a distintos géneros como la música clásica, el jazz y el folclore. El repertorio, concebido como una suerte de “bitácora cartográfica”, está fuertemente vinculado a la playa de Loira, en el municipio pontevedrés de Marín, lugar donde el compositor se instaló en 2019 y comenzó a desarrollar esta colección.

El programa combina improvisación y obras escritas por el propio autor, con influencias que van desde compositores del primer tercio del siglo XX como Ravel, Rachmaninov, Stravinski o Prokófiev, hasta el lirismo de Federico Mompou, incorporando también elementos del jazz y la tradición popular.

Este recital supondrá el debut de Matamoro en la ciudad de Ferrol apenas un año después del estreno de su obra ‘Endurance’ en el Auditorio de Ferrol, interpretada por la Real Filharmonía de Galicia bajo la dirección de Baldur Brönnimann.

La actuación tendrá una duración aproximada de 70 minutos, incluyendo una pausa, y las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla del teatro como a través de la plataforma Ataquilla.

Trayectoria del artista

Miguel Matamoro compagina su labor como compositor con la de pianista e intérprete. Su obra ha sido programada en festivales y auditorios de relevancia, como la Quincena Musical de San Sebastián o el Ciclo de Música Contemporánea. Además, ha colaborado en proyectos que abarcan desde la música de cámara y sinfónica hasta el jazz, la electrónica o la producción audiovisual, siendo autor, entre otros trabajos, de la banda sonora de la película ‘El arte de los analfabetos’.

En su trayectoria ha sido distinguido con el premio EMCW de Composición y la medalla de plata en los Global Music Awards de música independiente en Estados Unidos.